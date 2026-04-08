Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: данные о последствиях

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на портовую инфраструктуру Одесчины: данные о последствиях

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 09:16
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение. На местах вспыхнули пожары как в порту, так и в складских помещениях.

Разрушения после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

По состоянию на сейчас информации о погибших или пострадавших не поступало. Данные могут уточняться.

Обломок БпЛА. Фото: Олег Кипер/Telegram

Работа спасателей

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 28 сотрудников ГСЧС и 7 единиц техники. Также помогали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Чрезвычайник на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу на юге Одесской области объявили около 03:18. Воздушные силы сообщали о движении нескольких групп дронов в направлении Измаильского района. Впоследствии дали уточнение, что БпЛА летят в направлении города Измаил. Первые взрывы прозвучали в 03:49. Отбой объявили в 05:36.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 апреля в Одессе под ударом оказались жилые здания. Один из дронов попал в общежитие — там погибли три человека, среди них маленький ребенок. Другой удар пришелся по детскому саду, который фактически уничтожен.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации