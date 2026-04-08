Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: данные о последствиях

Ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение. На местах вспыхнули пожары как в порту, так и в складских помещениях.

По состоянию на сейчас информации о погибших или пострадавших не поступало. Данные могут уточняться.

Работа спасателей

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 28 сотрудников ГСЧС и 7 единиц техники. Также помогали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Что известно об атаке

Тревогу на юге Одесской области объявили около 03:18. Воздушные силы сообщали о движении нескольких групп дронов в направлении Измаильского района. Впоследствии дали уточнение, что БпЛА летят в направлении города Измаил. Первые взрывы прозвучали в 03:49. Отбой объявили в 05:36.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 апреля в Одессе под ударом оказались жилые здания. Один из дронов попал в общежитие — там погибли три человека, среди них маленький ребенок. Другой удар пришелся по детскому саду, который фактически уничтожен.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.