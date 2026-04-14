Ночные удары по Одесской области: данные о последствиях и разрушениях

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 14 апреля, юг Одесской области атаковали ударные беспилотники. Под удар попали порт в Измаиле, гражданская инфраструктура и жилые дома. Возникли пожары и разрушения, в частности на территории СТО. Несмотря на масштаб атаки, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по порту

В ночь на 14 апреля, российские дроны массированно атаковали Измаильский район, целясь в портовую и гражданскую инфраструктуру. В самом Измаильском порту зафиксировано несколько попаданий. Поврежден причал, баржа, а также гражданское судно под флагом Панамы. Пострадало и портовое оборудование, однако работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной.

Поврежденное судно. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Последствия атаки

Серьезные разрушения произо шли на территории станции техобслуживания. После попадания там вспыхнул масштабный пожар площадью около 700 квадратных метров. Огонь уничтожил два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Удар по автобусам. Фото: Одесская ОГА

Поврежденный автобус. Фото: Одесская ОГА

Также, в результате атаки повреждены шесть частных домов — у них разрушены кровли. Кроме того, повреждения получил автомобиль скорой помощи.

Последствия российского удара. Фото: Одесская ОГА

Работа спасателей

Спасатели ликвидировали последствия в сложных условиях из-за повторных сигналов воздушной тревоги, но смогли быстро ликвидировать возгорание и не допустили распространения пламени. На местах работали 17 спасателей и несколько единиц техники, к тушению присоединились и подразделения Нацгвардии.

Пожарные на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Юг без света

Отметим, из-за аварийного повреждения временной сети электроснабжения без света осталась часть Измаильского района. Отключения коснулись южной и юго-восточной частей Измаила, части города Килия, а также сел Васильевка, Омарбия, Кислица и Старая Некрасовка. Энергетики уже работают на месте и обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

Пожар на месте попадания, фото: ГСЧС Одесской области

Обстрелы за сутки

С ночи в Одесской области четыре раза раздавался сигнал воздушной тревоги. Дроны летели в разных направлениях. В частности на Овидиополь, Белгород-Днестровский и Измаильский районы. Кроме того, вчера днем угрозу объявляли несколько раз. Во время которых россияне атаковали регион ударными дронами и ракетой из акватории Черного моря.

Как сообщали Новини.LIVE, что Одесская область ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 8 апреля, российские беспилотники в очередной раз атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.