Ночные удары по Одесской области: данные о последствиях и разрушениях

Ночные удары по Одесчине: данные о последствиях и разрушениях
Ночью, 14 апреля, юг Одесской области атаковали ударные беспилотники. Под удар попали порт в Измаиле, гражданская инфраструктура и жилые дома. Возникли пожары и разрушения, в частности на территории СТО. Несмотря на масштаб атаки, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Удар по порту
В ночь на 14 апреля, российские дроны массированно атаковали Измаильский район, целясь в портовую и гражданскую инфраструктуру. В самом Измаильском порту зафиксировано несколько попаданий. Поврежден причал, баржа, а также гражданское судно под флагом Панамы. Пострадало и портовое оборудование, однако работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной.
Последствия атаки
Серьезные разрушения произо шли на территории станции техобслуживания. После попадания там вспыхнул масштабный пожар площадью около 700 квадратных метров. Огонь уничтожил два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
Также, в результате атаки повреждены шесть частных домов — у них разрушены кровли. Кроме того, повреждения получил автомобиль скорой помощи.
Работа спасателей
Спасатели ликвидировали последствия в сложных условиях из-за повторных сигналов воздушной тревоги, но смогли быстро ликвидировать возгорание и не допустили распространения пламени. На местах работали 17 спасателей и несколько единиц техники, к тушению присоединились и подразделения Нацгвардии.
Юг без света
Отметим, из-за аварийного повреждения временной сети электроснабжения без света осталась часть Измаильского района. Отключения коснулись южной и юго-восточной частей Измаила, части города Килия, а также сел Васильевка, Омарбия, Кислица и Старая Некрасовка. Энергетики уже работают на месте и обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.
Обстрелы за сутки
С ночи в Одесской области четыре раза раздавался сигнал воздушной тревоги. Дроны летели в разных направлениях. В частности на Овидиополь, Белгород-Днестровский и Измаильский районы. Кроме того, вчера днем угрозу объявляли несколько раз. Во время которых россияне атаковали регион ударными дронами и ракетой из акватории Черного моря.
Читайте Новини.LIVE!