На Одещині пролунав вибух: РФ атакує дронами з Чорного моря

Дим в небі. Фото ілюстративне

Зараз, 13 квітня, на Одещині пролунали вибухи. РФ обстрілює дронами з акваторії Чорного моря. Попередньо працює ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух дронів.

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 13 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Чорноморська та Санжійки. Попередньо відомо, що дрон вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 10 квітня, зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Частина громад залишилась без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни вночі 11 квітня вдарили по Одесі дронами та вбили молоду пару. Їхній будинок опинився під атакою, шансів врятуватися не було. Сусіди кажуть, що добре їх знали і досі не можуть повірити в загибель. Ще одну жінку з пораненнями забрали до лікарні.