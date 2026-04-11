Армія РФ вдарила по житловому сектору в Одесі: є загиблі

Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: Одеська МВА

У ніч проти 11 квітня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси

Внаслідок російської атаки загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Ворожий обстріл спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків, гуртожиток, будівлю дитячого садка, а також заклади харчування. У будинках вибито вікна, зруйновано дахи та фасади. Під обстріл також потрапили об'єкти інфраструктури.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Одеська МВА

Від ночі на місцях ударів працюють комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки — закривають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та розчищають території від уламків.

Крім того, розгорнуто мобільний оперативний штаб, де представники районної адміністрації допомагають мешканцям оформити документи для отримання допомоги з міського бюджету та компенсацій за програмою "єВідновлення".

Крім того, 11 квітня в Одесі можливі відключення світла. Графіки погодинних відключень будуть застосовані через наслідки ударів РФ по енергетиці.