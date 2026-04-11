Армия РФ ударила по жилому сектору в Одессе: есть погибшие

Дата публикации 11 апреля 2026 07:44
В ночь на 11 апреля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. В результате удара погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

В результате российской атаки погибли двое гражданских жителей, еще два человека получили ранения и находятся в больнице.

Вражеский обстрел вызвал значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, здание детского сада, а также заведения питания. В домах выбиты окна, разрушены крыши и фасады. Под обстрел также попали объекты инфраструктуры.

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Одесская ГВА

С ночи на местах ударов работают коммунальные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки — закрывают выбитые окна, ремонтируют кровли и расчищают территории от обломков.

Кроме того, развернут мобильный оперативный штаб, где представители районной администрации помогают жителям оформить документы для получения помощи из городского бюджета и компенсаций по программе "єВідновлення".

Как сообщали Новини.LIVE, ночью российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, 11 апреля в Одессе возможны отключения света. Графики почасовых отключений будут применены из-за последствий ударов РФ по энергетике.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
