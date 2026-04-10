Возможные отключения света в Одессе: применение графиков завтра

Авто на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Энергосистема Одессы остается в сложном состоянии. После ударов по критической инфраструктуре сеть работает с ограничениями, из-за чего приходится контролировать потребление. В субботу, 11 апреля, в области будут действовать плановые графики, но в самом городе применяют экстренные отключения. Обеспечить бесперебойное электроснабжение пока технически невозможно.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние энергосетей в области

В Одесской области продолжаются активные восстановительные работы на поврежденных объектах. Большинство громад получают электроэнергию по стабилизационным графикам, которые корректируются в соответствии с нагрузкой. В отдельных районах свет может отсутствовать дольше, чем предусмотрено, поскольку система еще не работает на полную мощность. Чтобы получить актуальную информацию, стоит пользоваться чат-ботами и официальными страницами поставщиков. В то же время следует учитывать, что такие ресурсы могут обновляться с задержкой, поэтому реальная ситуация иногда отличается от обнародованных графиков.

Особенности ситуации в городе

В Одессе наблюдается существенный дефицит электроэнергии. Из-за этого стандартные графики отключений фактически не действуют. Электроснабжение может исчезать раньше или восстанавливаться с опозданием - все зависит от нагрузки на конкретные сети. Энергетики просят жителей экономно использовать электроэнергию. После появления света не стоит одновременно включать все мощные приборы. Это позволит избежать перегрузок и уменьшит риск локальных аварий.

Перспективы восстановления

Ремонтные работы продолжаются непрерывно. Специалисты стараются как можно быстрее стабилизировать энергосистему. Сроки полного восстановления зависят от сложности повреждений и доступности ресурсов. Ситуация остается нестабильной, ведь новые обстрелы могут снова повредить уже отремонтированные объекты.

Читайте также:

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Закупку провели без тендера через прямой договор. Документ должны подготовить менее чем за месяц.

Также, Новини.LIVE писали, что Украине продолжают реализовывать программу по защите инфраструктуры. В частности, Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.