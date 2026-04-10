Можливі відключення світла в Одесі: застосування графіків завтра

Авто на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема Одеси залишається у складному стані. Після ударів по критичній інфраструктурі мережа працює з обмеженнями, через що доводиться контролювати споживання. У суботу, 11 квітня, в області діятимуть планові графіки, але в самому місті застосовують екстрені відключення. Забезпечити безперебійне електропостачання наразі технічно неможливо.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан енергомереж в області

В Одеській області тривають активні відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Більшість громад отримують електроенергію за стабілізаційними графіками, які коригуються відповідно до навантаження. В окремих районах світло може бути відсутнє довше, ніж передбачено, оскільки система ще не працює на повну потужність. Щоб отримати актуальну інформацію, варто користуватися чат-ботами та офіційними сторінками постачальників. Водночас слід враховувати, що такі ресурси можуть оновлюватися із затримкою, тому реальна ситуація іноді відрізняється від оприлюднених графіків.

Особливості ситуації в місті

В Одесі спостерігається суттєвий дефіцит електроенергії. Через це стандартні графіки відключень фактично не діють. Електропостачання може зникати раніше або відновлюватися із запізненням — усе залежить від навантаження на конкретні мережі. Енергетики просять мешканців економно використовувати електроенергію. Після появи світла не варто одночасно вмикати всі потужні прилади. Це дозволить уникнути перевантажень і зменшить ризик локальних аварій.

Перспективи відновлення

Ремонтні роботи тривають безперервно. Фахівці намагаються якнайшвидше стабілізувати енергосистему. Терміни повного відновлення залежать від складності пошкоджень і доступності ресурсів. Ситуація залишається нестабільною, адже нові обстріли можуть знову пошкодити вже відремонтовані об’єкти.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" замовило розробку плану енергетичної стійкості міста. Вартість робіт становить понад 1,4 млн грн. Закупівлю провели без тендеру через прямий договір. Документ мають підготувати менш ніж за місяць.

Також, Новини.LIVE писали, що Україні продовжують реалізовувати програму із захисту інфраструктури. Зокрема, Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.