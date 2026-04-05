В Одесі завтра світло вимикатимуть без графіків: яка ситуація

У понеділок, 6 квітня, в Одесі не будуть застосовані планові графіки відключення світла. Проте у разі перевантаження мережі електроенергію можуть вимикати без попередження. В області водночас діятимуть стабілізаційні графіки. Протягом дня ситуація може змінюватися.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

Одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у квітні в Одесі не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Вартість світла, газу, води, вивозу сміття, транспорту та паркування залишається на попередньому рівні. Саме такі суми містяни побачать у платіжках.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині може залишитися без води цілий населений пункт. Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Через відключення електроенергії на водозаборах ускладнюється водопостачання для міста, де проживає близько 14 000 людей.