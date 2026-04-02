Комунальні платежі в Одесі у квітні: тарифи не зміняться

Людина рахує комунальні.

У квітні 2026 року в Одесі не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Вартість світла, газу, води, вивозу сміття, транспорту та паркування залишається на попередньому рівні. Саме такі суми містяни побачать у платіжках.

Новини.LIVE інформує про ціни, які одесити побачать у платіжках цього місяця.

Тариф на світло

Вартість електроенергії для побутових споживачів не змінилася — 4,32 грн за кВт·год. Водночас власники двозонних лічильників можуть економити вночі, адже тариф у цей період удвічі менший — 2,16 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням діє окремий пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год, але лише в межах місячного ліміту 2 000 кВт·год.

Ціна газу

Ціна на газ для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр з урахуванням ПДВ. Однак у платіжках окремо враховується вартість доставки, тому фактична сума за використаний газ виходить вищою — понад 9 грн за кубометр. Остаточний платіж залежить від обсягів споживання та тарифу оператора газорозподільної мережі.

Оплата за воду

Вартість водопостачання становить 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 14,37 грн. Після додавання податку мешканці фактично платять близько 35 грн за кожен кубометр використаної води разом із каналізацією. Таким чином, підсумкова сума у квитанції залежить від обсягу споживання.

Читайте також:

Вивіз сміття

Тариф на вивезення побутових відходів різниться залежно від типу житла та компанії-перевізника. У багатоповерхівках він коливається від 33,99 до 35,49 грн з людини на місяць, у приватному секторі — від 58,68 до 61,26 грн. Відповідно, чим більше людей зареєстровано в оселі, тим вищою буде сума у платіжці.

Тариф на опалення

Для населення діє тариф приблизно 1813 грн за 1 гігакалорію тепла. У будинках без лічильників нарахування проводять за площею — у середньому 30,7 грн за квадратний метр. Тому кінцева сума напряму залежить від розміру квартири або фактичного споживання тепла.

Водночас для інших категорій споживачів тарифи значно вищі. Бюджетні установи платять понад 4500 грн за гігакалорію, релігійні організації — майже 5000 грн, а бізнес — понад 5500 грн. Це пояснюється відсутністю державного регулювання для цих категорій.

Вартість проїзду

Після тривалих збоїв через пошкодження енергетичної інфраструктури в Одесі почали поступово відновлювати рух електротранспорту. Частина трамваїв і тролейбусів уже повернулася на маршрути, однак система поки працює не на повну потужність. Паралельно в місті продовжують курсувати соціальні автобуси, які дублюють ключові напрямки. Вони залишаються безкоштовними для пасажирів і допомагають покривати ті маршрути, де електротранспорт ще не відновлено.

Вартість проїзду в електротранспорті становить 15 грн. У маршрутках тарифи не змінилися — 20 грн у межах міста та 40 грн до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Паркування у місті

На муніципальних парковках діє тариф 30 грн за годину. Для тих, хто регулярно користується паркомісцями, доступні абонементи: близько 2500 грн на місяць або приблизно 22 800 грн на рік. Це дозволяє частково зекономити при постійному користуванні.

