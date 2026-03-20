Тариф на проїзд в Одесі у квітні: вартість міського транспорту
У квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює.
Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд в Одесі станом на квітень 2026 року.
Скільки коштує проїзд
Вартість поїздок у трамваях і тролейбусах залишається незмінною з 1 грудня 2024 року..Але фактично цей транспорт не курсує з 13 грудня. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після обстрілів, через що частина мережі залишилася без живлення.
Замість електротранспорту на маршрути вийшли соціальні автобуси. Вони повторюють основні напрямки руху трамваїв і тролейбусів. Наразі проїзд у них для пасажирів безкоштовний. Якщо рух електротранспорту відновлять, тариф становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.
Поїздки до міста Південне обходяться дорожче. На маршрутах №67 і №68 вартість становить 70 гривень.
Скільки коштують проїзні
Для пасажирів, які користуються транспортом щодня, діють проїзні квитки. Учні платять 120 гривень за один вид транспорту або 160 за два. Студенти — 240 гривень за один і 340 за два. Звичайний проїзний коштує 420 гривень за один вид транспорту або 567 за два. Службовий — 630 гривень за один і 756 за два.
Де вже підняли ціну
Водночас у передмісті вже зафіксоване подорожчання. З 10 січня зросла вартість проїзду між Білгородом-Дністровським і Одесою. На маршруті №560 тепер платять 200 гривень замість 160. Це один із популярних напрямків для жителів області.
Нагадаємо, ми повідомляли, що з квітня 2026 року ціни на паркування в Одесі не зміняться. Місто залишило ті самі тарифи, пільги та правила оплати. Водночас контроль за дотриманням умов став жорсткішим. Водіям варто знати, коли потрібно платити і які штрафи загрожують за порушення.
Також ми писали, що у наступному місяці одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.
