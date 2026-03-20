Тариф на проїзд в Одесі у квітні: вартість міського транспорту

Тролейбус в Одесі.

У квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд в Одесі станом на квітень 2026 року.

Читайте також:

Скільки коштує проїзд

Вартість поїздок у трамваях і тролейбусах залишається незмінною з 1 грудня 2024 року..Але фактично цей транспорт не курсує з 13 грудня. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після обстрілів, через що частина мережі залишилася без живлення.

Замість електротранспорту на маршрути вийшли соціальні автобуси. Вони повторюють основні напрямки руху трамваїв і тролейбусів. Наразі проїзд у них для пасажирів безкоштовний. Якщо рух електротранспорту відновлять, тариф становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Поїздки до міста Південне обходяться дорожче. На маршрутах №67 і №68 вартість становить 70 гривень.

Скільки коштують проїзні

Для пасажирів, які користуються транспортом щодня, діють проїзні квитки. Учні платять 120 гривень за один вид транспорту або 160 за два. Студенти — 240 гривень за один і 340 за два. Звичайний проїзний коштує 420 гривень за один вид транспорту або 567 за два. Службовий — 630 гривень за один і 756 за два.

Де вже підняли ціну

Водночас у передмісті вже зафіксоване подорожчання. З 10 січня зросла вартість проїзду між Білгородом-Дністровським і Одесою. На маршруті №560 тепер платять 200 гривень замість 160. Це один із популярних напрямків для жителів області.

