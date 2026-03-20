Одеса Тариф на проїзд в Одесі у квітні: вартість міського транспорту

Тариф на проїзд в Одесі у квітні: вартість міського транспорту

Дата публікації: 20 березня 2026 19:03
Тролейбус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд в Одесі станом на квітень 2026 року.

Скільки коштує проїзд

Вартість поїздок у трамваях і тролейбусах залишається незмінною з 1 грудня 2024 року..Але фактично цей транспорт не курсує з 13 грудня. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після обстрілів, через що частина мережі залишилася без живлення.

Замість електротранспорту на маршрути вийшли соціальні автобуси. Вони повторюють основні напрямки руху трамваїв і тролейбусів. Наразі проїзд у них для пасажирів безкоштовний. Якщо рух електротранспорту відновлять, тариф становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Поїздки до міста Південне обходяться дорожче. На маршрутах №67 і №68 вартість становить 70 гривень.

Скільки коштують проїзні

Для пасажирів, які користуються транспортом щодня, діють проїзні квитки. Учні платять 120 гривень за один вид транспорту або 160 за два. Студенти — 240 гривень за один і 340 за два. Звичайний проїзний коштує 420 гривень за один вид транспорту або 567 за два. Службовий — 630 гривень за один і 756 за два.

Де вже підняли ціну

Водночас у передмісті вже зафіксоване подорожчання. З 10 січня зросла вартість проїзду між Білгородом-Дністровським і Одесою. На маршруті №560 тепер платять 200 гривень замість 160. Це один із популярних напрямків для жителів області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з квітня 2026 року ціни на паркування в Одесі не зміняться. Місто залишило ті самі тарифи, пільги та правила оплати. Водночас контроль за дотриманням умов став жорсткішим. Водіям варто знати, коли потрібно платити і які штрафи загрожують за порушення.

Також ми писали, що у наступному місяці одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

Одеса громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
