Тариф на проезд в Одессе в апреле: стоимость городского транспорта

В апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменятся. В то же время часть города фактически пользуется бесплатным проездом. Это связано с тем, что электротранспорт до сих пор не работает.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены на проезд в Одессе по состоянию на апрель 2026 года.

Сколько стоит проезд

Стоимость поездок в трамваях и троллейбусах остается неизменной с 1 декабря 2024 года. Но фактически этот транспорт не курсирует с 13 декабря. Причина — повреждение энергетической инфраструктуры после обстрелов, из-за чего часть сети осталась без питания.

Вместо электротранспорта на маршруты вышли социальные автобусы. Они повторяют основные направления движения трамваев и троллейбусов. Сейчас проезд в них для пассажиров бесплатный. Если движение электротранспорта восстановят, тариф составит 15 гривен за поездку. В маршрутках цены остаются без изменений: 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги.

Поездки в город Южный обходятся дороже. На маршрутах №67 и №68 стоимость составляет 70 гривен.

Сколько стоят проездные

Для пассажиров, которые пользуются транспортом ежедневно, действуют проездные билеты. Учащиеся платят 120 гривен за один вид транспорта или 160 за два. Студенты — 240 гривен за один и 340 за два. Обычный проездной стоит 420 гривен за один вид транспорта или 567 за два. Служебный — 630 гривен за один и 756 за два.

Где уже подняли цену

В то же время в пригороде уже зафиксировано подорожание. С 10 января выросла стоимость проезда между Белгородом-Днестровским и Одессой. На маршруте №560 теперь платят 200 гривен вместо 160. Это одно из популярных направлений для жителей области.

