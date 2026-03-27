На Одещині змінять тариф на воду: ціна зросте

Кран з водою. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

У Кілійській громаді на Одещині планують підвищити тарифи на воду та водовідведення. Причиною називають подорожчання електроенергії та закупівельної води. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету Кілійської міської ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Комунальне підприємство "Світло".

Підвищення тарифів

У місті Кілія та навколишніх селах готуються змінити тарифи на водопостачання і водовідведення. Як повідомили у КП "Світло", головна причина — різке зростання витрат, які підприємство не може покрити за чинними цінами. Найбільше вплинула електроенергія. На початку 2026 року її повна вартість становила 13,50 грн за кВтгод, а зараз — уже 16,32 грн. Різниця — 2,82 грн за кожен кВтгод. Через це лише за два місяці підприємство отримало збитки понад 268 тисяч гривень.

У Кілії тарифи для населення можуть зрости так: водопостачання — з 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водовідведення — з 55,43 до 57,65 грн. Для підприємств ціни також піднімуться: вода — до 79,94 грн за кубометр, водовідведення — до 69,00 грн. У селі Ліски планують підвищити абонплату за воду для одного домогосподарства — з 211,65 до 225,44 грн.

Тариф у селах

Окремо зміняться тарифи в інших селах громади — Шевченковому, Василівці, Фурманівці та Новоселівці. Там подорожчання пов’язане з підвищенням ціни на закупівельну воду: з 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн з квітня 2026 року. У результаті нові тарифи коливатимуться приблизно від 79 до майже 100 грн за кубометр залежно від населеного пункту. Після обговорення рішення мають ухвалити офіційно.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов’язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

Також Новини.LIVE писали, що у наступному місяці мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.