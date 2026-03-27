В Одесчине изменят тариф на воду: цена вырастет

Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Килийской громаде Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Коммунальное предприятие "Свет".

Повышение тарифов

В городе Килия и окрестных селах готовятся изменить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Как сообщили в КП "Світло", главная причина — резкий рост расходов, которые предприятие не может покрыть по действующим ценам. Больше всего повлияла электроэнергия. В начале 2026 года ее полная стоимость составляла 13,50 грн за кВтч, а сейчас — уже 16,32 грн. Разница — 2,82 грн за каждый кВтч. Из-за этого только за два месяца предприятие получило убытки более 268 тысяч гривен.

В Килии тарифы для населения могут вырасти так: водоснабжение — с 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водоотвод — с 55,43 до 57,65 грн. Для предприятий цены также поднимутся: вода — до 79,94 грн за кубометр, водоотвод — до 69,00 грн. В селе Лиски планируют повысить абонплату за воду для одного домохозяйства — с 211,65 до 225,44 грн.

Тариф в селах

Отдельно изменятся тарифы в других селах громады — Шевченковом, Васильевке, Фурмановке и Новоселовке. Там подорожание связано с повышением цены на закупочную воду: с 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн с апреля 2026 года. В результате новые тарифы будут колебаться примерно от 79 до почти 100 грн за кубометр в зависимости от населенного пункта. После обсуждения решение должны принять официально.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле 2026 года жители Одессы будут платить за тепло по действующим тарифам. Повышение для населения пока не планируется. Это связано с государственным мораторием, который действует во время военного положения. Поэтому цены на отопление для домохозяйств остаются замороженными.

Также Новини.LIVE писали, что в следующем месяце жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.