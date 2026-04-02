Коммунальные платежи в Одессе в апреле: тарифы не изменятся

Человек считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле 2026 года в Одессе не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги. Стоимость света, газа, воды, вывоза мусора, транспорта и парковки остается на прежнем уровне. Именно такие суммы горожане увидят в платежках.

Новини.LIVE информирует о ценах, которые одесситы увидят в платежках в этом месяце.

Тариф на свет

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не изменилась — 4,32 грн за кВт-ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить ночью, ведь тариф в этот период вдвое меньше — 2,16 грн за кВт-ч. Для домохозяйств с электроотоплением действует отдельный льготный тариф — 2,64 грн за кВт-ч, но только в пределах месячного лимита 2 000 кВт-ч.

Цена газа

Цена на газ для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр с учетом НДС. Однако в платежках отдельно учитывается стоимость доставки, поэтому фактическая сумма за использованный газ получается выше — более 9 грн за кубометр. Окончательный платеж зависит от объемов потребления и тарифа оператора газораспределительной сети.

Оплата за воду

Стоимость водоснабжения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 14,37 грн. После добавления налога жители фактически платят около 35 грн за каждый кубометр использованной воды вместе с канализацией. Таким образом, итоговая сумма в квитанции зависит от объема потребления.

Вывоз мусора

Тариф на вывоз бытовых отходов различается в зависимости от типа жилья и компании-перевозчика. В многоэтажках он колеблется от 33,99 до 35,49 грн с человека в месяц, в частном секторе — от 58,68 до 61,26 грн. Соответственно, чем больше людей зарегистрировано в доме, тем выше будет сумма в платежке.

Тариф на отопление

Для населения действует тариф примерно 1813 грн за 1 гигакалорию тепла. В домах без счетчиков начисления проводят по площади — в среднем 30,7 грн за квадратный метр. Поэтому конечная сумма напрямую зависит от размера квартиры или фактического потребления тепла.

В то же время для других категорий потребителей тарифы значительно выше. Бюджетные учреждения платят более 4500 грн за гигакалорию, религиозные организации — почти 5000 грн, а бизнес — более 5500 грн. Это объясняется отсутствием государственного регулирования для этих категорий.

Стоимость проезда

После длительных сбоев из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Одессе начали постепенно восстанавливать движение электротранспорта. Часть трамваев и троллейбусов уже вернулась на маршруты, однако система пока работает не на полную мощность. Параллельно в городе продолжают курсировать социальные автобусы, которые дублируют ключевые направления. Они остаются бесплатными для пассажиров и помогают покрывать те маршруты, где электротранспорт еще не восстановлен.

Стоимость проезда в электротранспорте составляет 15 грн. В маршрутках тарифы не изменились — 20 грн в пределах города и 40 грн до 6-го километра Овидиопольской дороги.

Парковка в городе

На муниципальных парковках действует тариф 30 грн в час. Для тех, кто регулярно пользуется паркоместами, доступны абонементы: около 2500 грн в месяц или примерно 22 800 грн в год. Это позволяет частично сэкономить при постоянном пользовании.

в Килийской громаде в Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.

Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.