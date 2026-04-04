Графіки не діятимуть: ситуація зі світлом в Одесі завтра

У неділю, 5 квітня, в Одесі, як і раніше, не працюватимуть планові графіки відключення світла. Водночас електроенергію можуть вимикати без попередження, залежно від ситуації в мережі. У частині області при цьому діятимуть стабілізаційні графіки. Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом дня.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

У квітні одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами — 4,32 грн за кВт/год. Для тих, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час діє тариф 2,16 грн за кВт/год. Для бізнесу ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, а для підприємств "зеленої" електрометалургії — 359,55 грн.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE у Кілійській громаді на Одещині планують підвищити тарифи на воду та водовідведення. Причиною називають подорожчання електроенергії та закупівельної води. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету Кілійської міської ради.

Окрім того, Новини.LIVE інформували, що Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Борги підприємства перед постачальником зросли через здорожчання електрики та низьку оплату населенням. Міська рада раніше частково покривала заборгованість з бюджету, але ресурси вичерпуються.

