Графики не будут действовать: ситуация со светом в Одессе завтра

В воскресенье, 5 апреля, в Одессе по-прежнему не будут работать плановые графики отключения света. В то же время электроэнергию могут выключать без предупреждения, в зависимости от ситуации в сети. В части области при этом будут действовать стабилизационные графики. Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в течение дня.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам — 4,32 грн за кВт/ч. Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время действует тариф 2,16 грн за кВт/ч. Для бизнеса цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, а для предприятий "зеленой" электрометаллургии - 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Килийской громаде Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.