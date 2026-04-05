В Одессе свет будут выключать без графиков: ситуация на завтра

Дата публикации 5 апреля 2026 20:27
В Одессе завтра свет будут выключать без графиков: какова ситуация
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 6 апреля, в Одессе не будут применены плановые графики отключения света. Однако в случае перегрузки сети электроэнергию могут отключать без предупреждения. В области одновременно будут действовать стабилизационные графики. В течение дня ситуация может меняться.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

Одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в апреле в Одессе не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги. Стоимость света, газа, воды, вывоза мусора, транспорта и парковки остается на прежнем уровне. Именно такие суммы горожане увидят в платежках.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области может остаться без воды целый населенный пункт. Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Из-за отключения электроэнергии на водозаборах усложняется водоснабжение для города, где проживает около 14 000 человек.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
