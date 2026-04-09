Стан енергосистеми Одеси: ситуація зі світлом завтра

Нічний парк Перемоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетична ситуація в Одесі залишається напруженою. Внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру мережа працює з суттєвими обмеженнями, що змушує регулювати рівень споживання. Завтра, 10 квітня, в області діятимуть планові графіки, проте в самому місті діють екстрені відключення, оскільки забезпечити стабільну подачу світла без перебоїв наразі технічно неможливо.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан енергомереж в області

На Одещині фахівці продовжують активно відновлювати пошкоджені об’єкти. Більшість територіальних громад отримують електрику за стабілізаційними графіками, які змінюються залежно від фактичного навантаження в системі. У певних районах тривалість відсутності світла може перевищувати встановлені норми, оскільки енергосистема ще не повернулася до повноцінної роботи.

Для отримання актуальних даних рекомендується використовувати чат-боти та офіційні сторінки постачальників послуг. Проте пам’ятайте, що цифрові ресурси можуть оновлюватися з певною затримкою, тому фактичний стан енергоживлення іноді відхиляється від оприлюднених планів.

Особливості ситуації в місті

В Одесі зафіксовано значний дефіцит потужності. Через брак ресурсів у мережі звичайні графіки відключень не працюють. Світло може зникати раніше терміну або повертатися пізніше. Це напряму залежить від того, наскільки сильно завантажені конкретні лінії та вузли електропередач.

Енергетики закликають містян до максимально ощадливого енергоспоживання. Зокрема, після того, як живлення з'являється в оселях, не варто вмикати всі потужні електроприлади одночасно. Це допоможе уникнути локальних аварій через надмірне перевантаження обладнання.

Перспективи відновлення

Ремонтні бригади працюють 24/7, намагаючись стабілізувати систему. Те, як швидко Одеса зможе повернутися до життя без обмежень, залежить від обсягу необхідних робіт та наявності технічних ресурсів. Водночас ситуація залишається хиткою, адже загроза повторних обстрілів створює ризики для вже відновлених об’єктів.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжують реалізовувати програму із захисту інфраструктури. Зокрема, Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.

Також, Новини.LIVE писали, що комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" замовило розробку плану енергетичної стійкості міста. Вартість робіт становить понад 1,4 млн грн. Закупівлю провели без тендеру через прямий договір. Документ мають підготувати менш ніж за місяць.