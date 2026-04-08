Відключення світла в Одесі: застосування графіків завтра

Вид на нічну Одесу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі зберігається складна ситуація з електрикою. Через наслідки російських обстрілів енергетична інфраструктура функціонує в обмеженому режимі, що змушує застосовувати обмеження споживання. Завтра, 9 квітня, у регіоні продовжать діяти заздалегідь розплановані графіки. У місті аварійні вимкнення, оскільки гарантувати безперебійне живлення наразі неможливо.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан мереж у регіоні

На території Одеської області тривають ремонтні роботи на понівечених об'єктах. У більшості громад світло подається за стабілізаційними графіками, проте вони коригуються відповідно до поточного навантаження. У деяких районах перерви в електропостачанні можуть бути тривалішими за звичайні, оскільки повного відновлення системи ще не досягнуто.

Дізнатися про час відключень можна через офіційні ресурси та чат-боти енергокомпаній. Проте варто враховувати, що інформація в мережі може оновлюватися із запізненням, тому реальна ситуація іноді відрізняється від запланованої.

Ситуація в Одесі

В Одесі спостерігається брак потужності в енергомережі. Через цей дефіцит електроенергії графіки не діють. Світло можуть вимикати раніше, а відновлювати пізніше. Ключовим фактором тут є рівень споживання на окремих лініях та вузлах.

Фахівці просять мешканців міста дотримуватися режиму економії. Зокрема, після відновлення живлення вкрай важливо не запускати всі енергоємні прилади водночас. Такий підхід мінімізує ризик нових поломок через перевантаження мережі.

Прогнози щодо відновлення

Енергетики працюють у цілодобовому режимі. Швидкість повернення до нормального життя без обмежень прямо залежить від складності ремонтів та темпів відновлення обладнання. Водночас ризики залишаються високими, оскільки будь-які нові удари по інфраструктурі можуть звести нанівець поточні успіхи.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, цього місяця в Одесі не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Вартість світла, газу, води, вивозу сміття, транспорту та паркування залишається на попередньому рівні. Саме такі суми містяни побачать у платіжках.