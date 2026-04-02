Графіки відключень у Одесі: прогнози по світлу на завтра

В Одесі 3 квітня ситуація з електропостачанням залишається складною. Після обстрілів енергосистема працює з дефіцитом, тому обмеження продовжують діяти. У регіоні можливі як планові, так і аварійні відключення. Стабільність подачі світла поки не гарантована ні в місті, ні в області.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація в області

Повне відновлення електромереж Одеської області ще триває. Через це гарантувати безперебійне живлення у всіх районах наразі неможливо. У більшості громад уже діють стабілізаційні графіки, однак через технічний стан обладнання вони працюють нерівномірно. В окремих населених пунктах області світло можуть вимикати частіше або на довший час.

Відключення в Одесі

Наразі енергосистема Одеси працює з урахуванням встановлених лімітів, а в області ситуація залежить від стану окремих вузлів мережі. Через це енергетики змушені коригувати тривалість відключень у режимі реального часу. Іноді світло зникає швидше або повертається пізніше, ніж очікують споживачі.

Енергетики просять жителів міста ощадливо користуватися електроенергією. Після появи світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів, адже це створює додаткове навантаження на мережу. Такі стрибки можуть призводити до нових аварій і повторних відключень.

Читайте також:

Як перевірити

Перевірити, яка ситуація зі світлом за конкретною адресою в Одесі чи області, можна через офіційні сайти та чат-боти операторів електромереж. Водночас інформація оновлюється із затримкою, тому фактичні відключення можуть відрізнятися від оприлюднених графіків.

Відновлення світла

Відновлення інфраструктури триває цілодобово як в Одесі, так і в області. Швидкість повернення до стабільного електропостачання залежить від темпів ремонту та загальної ситуації в енергосистемі. Водночас нові атаки можуть знову погіршити стан мереж і призвести до посилення обмежень.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Борги підприємства перед постачальником зросли через здорожчання електрики та низьку оплату населенням. Міська рада раніше частково покривала заборгованість з бюджету, але ресурси вичерпуються.

Також, Новини.LIVE писали, у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.