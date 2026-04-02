Графики отключений в Одессе: прогнозы по свету на завтра

В Одессе 3 апреля ситуация с электроснабжением остается сложной. После обстрелов энергосистема работает с дефицитом, поэтому ограничения продолжают действовать. В регионе возможны как плановые, так и аварийные отключения. Стабильность подачи света пока не гарантирована ни в городе, ни в области.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация в области

Полное восстановление электросетей Одесской области еще продолжается. Поэтому гарантировать бесперебойное питание во всех районах пока невозможно. В большинстве громад уже действуют стабилизационные графики, однако из-за технического состояния оборудования они работают неравномерно. В отдельных населенных пунктах области свет могут выключать чаще или на более длительное время.

Отключения в Одессе

Сейчас энергосистема Одессы работает с учетом установленных лимитов, а в области ситуация зависит от состояния отдельных узлов сети. Из-за этого энергетики вынуждены корректировать продолжительность отключений в режиме реального времени. Иногда свет исчезает быстрее или возвращается позже, чем ожидают потребители.

Энергетики просят жителей города экономно пользоваться электроэнергией. После появления света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов, ведь это создает дополнительную нагрузку на сеть. Такие скачки могут приводить к новым авариям и повторным отключениям.

Как проверить

Проверить, какая ситуация со светом по конкретному адресу в Одессе или области, можно через официальные сайты и чат-боты операторов электросетей. В то же время информация обновляется с задержкой, поэтому фактические отключения могут отличаться от обнародованных графиков.

Восстановление света

Восстановление инфраструктуры продолжается круглосуточно как в Одессе, так и в области. Скорость возвращения к стабильному электроснабжению зависит от темпов ремонта и общей ситуации в энергосистеме. В то же время новые атаки могут снова ухудшить состояние сетей и привести к усилению ограничений.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.

Также, Новини.LIVE писали, в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.