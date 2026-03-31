Графіки світла в Одесі: відключення електропостачання завтра

Молодь на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 1 квітня зберігається напружена ситуація з електропостачанням. Через наслідки російських обстрілів енергосистема України працює з дефіцитом потужності, тому в регіоні продовжують діяти обмеження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Графіки відключень

У частині громад Одещини запроваджено планові графіки відключень. Водночас в самій Одесі можливі аварійні знеструмлення без попередження. Це пов’язано з серйозними пошкодженнями інфраструктури та нестабільною роботою окремих вузлів мережі.

Відновлення електропостачання

Повне відновлення електромереж області ще триває. Через технічний стан обладнання відключення можуть бути нерівномірними — в окремих районах світло зникає частіше або на довший час, ніж передбачено графіками.

Енергетики просять мешканців відповідально ставитися до споживання електроенергії. Після появи світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів, адже це створює додаткове навантаження на систему і може спричинити нові аварії.

Актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою радять перевіряти через офіційні сайти та чат-боти операторів мереж. Водночас через постійні зміни навантаження фактичні відключення можуть відбуватися швидше, ніж оновлюються дані онлайн.

Ремонтні роботи

Ремонтні роботи в області тривають безперервно. Від їхньої швидкості залежить повернення до стабільного електропостачання. Втім, енергетики попереджають, що нові атаки можуть знову погіршити ситуацію та призвести до жорсткіших обмежень.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

Також, Новини.LIVE писали, з початку грудня на Одещині зруйновано 34 великі підстанції. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.