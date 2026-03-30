Частина Одеси залишилась без світла: аварія в мережі

Фахівці ремонтують електромережу.

В Одесі сталася локальна аварія в електромережі. Через це без світла залишилася частина двох районів міста. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Аварія в мережі

У Приморському та Хаджибейському районах Одеси сталася аварія в електромережі. Через це без світла залишилися тисячі осель. Фахівці енергетичних служб працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.

Ситуація зі світлом

Енергосистема області ще не повністю відновлена, тому стабільне постачання є не скрізь. У більшості населених пунктів застосовують планові обмеження, але їх тривалість може відрізнятися від графіків через стан мереж. У місті відключення відбуваються позапланово, оскільки світло вимикають швидше, ніж оновлюються дані онлайн.

Відновлення після обстрілів

За останній час енергетики відновили світло для понад 83 тисяч осель після ворожих атак. Наразі без електрики залишаються близько 25 тисяч родин. Фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю.

Знищені підстанції

Ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через зруйновані підстанції. Російські атаки пошкодили не лише генерацію, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 і 220 кВ, через що до регіональних мереж надходить менше електроенергії. Із 11 необхідних силових трансформаторів працюють лише чотири, а з початку минулого року знищено 34 великі підстанції напругою 110 кВ, що становить близько 45% від їх загальної кількості. Через це інженери змушені перерозподіляти навантаження через кабельні лінії, а відновлення частини об’єктів може зайняти місяці або навіть роки.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після тривалого простою знову запустили електротранспорт у тестовому режимі. На лінії виходить лише частина вагонів і тролейбусів, тому інтервали руху залишаються великими. Паралельно містом курсують безкоштовні соціальні автобуси. Влада просить водіїв не блокувати колії та не заважати руху.