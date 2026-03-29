Енергоситуація в Одесі: місто без графіків відключення світла

У понеділок, 30 березня, в Одесі не буде планових відключень електроенергії. У місті світло вимикатимуть у режимі аварійних обмежень. Водночас у частині області діятимуть стабілізаційні графіки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

У квітні одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість становитиме 4,32 грн за кВт/год. Ті, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час — 2,16 грн за кВт/год. Водночас для бізнесу базова вартість електроенергії у квітні становитиме 686,23 грн за МВт/год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт/год.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 28 березня в Одесі частково відновили рух трамваїв і тролейбусів. Електротранспорт працює у тестовому режимі та з обмеженою кількістю вагонів. На маршрути вийшло близько 30% рухомого складу. Разом із цим у місті продовжують курсувати соціальні автобуси.

Новини.LIVE також писали, що на Одещині поступово завершується опалювальний сезон. У частині громад тепло вже відключили, а на більшості територій це відбудеться з 28 по 31 березня — за рішеннями місцевої влади. Паралельно область почала підготовку до наступної зими.