На Одещині закінчується опалювальний сезон: дати відключення

На Одещині завершується один із найскладніших опалювальних сезонів. Попри атаки та блекаути, регіон зміг втримати тепло і світло. Частина громад уже відключає опалення, інші зроблять це до кінця березня. Область вже готується до наступної зими.

Найважчий сезон

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що цей опалювальний сезон став одним із найважчих для регіону. За його словами, ворог регулярно атакував енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити людей без світла і тепла. Втім, система вистояла. Енергетики, комунальники, рятувальники та інші служби відновлювали мережі після кожного удару. Лікарні та об’єкти соціальної інфраструктури працювали навіть під час відключень. В області діяли майже 900 пунктів незламності, а генератори допомагали підтримувати роботу котелень у містах і селах.

Плани на майбутнє

Опалювальний сезон на Одещині поступово завершується. У частині громад тепло вже відключили, а на більшості територій це відбудеться з 28 по 31 березня — за рішеннями місцевої влади. Паралельно область почала підготовку до наступної зими. Серед головних завдань — захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергонезалежності систем тепло- і водопостачання. Уже триває накопичення ресурсів і обладнання, а також співпраця з міжнародними партнерами.

Завершення сезону

У громадах Одеської області вже визначили конкретні дати завершення опалювального сезону. У Подільській громаді тепло відключать з 08:00 27 березня. У Болградському районі громадам рекомендували самостійно визначати дату з урахуванням погоди. У Роздільнянській громаді опалення припинять 31 березня, але в адмінбудівлях — раніше, 27 березня. Водночас у лікарнях і соцзакладах тепло тимчасово збережуть. У Білгороді-Дністровському сезон завершили 25 березня. В Ізмаїлі опалення вимкнули 26 березня за розпорядженням голови громади.

Читайте також:

Ситуація в Одесі

В Одесі за час опалювального сезону виконали понад 7 тисяч ремонтних робіт, із них понад 2,5 тисячі — аварійні. Вони виникали, зокрема, через гідроудари після зупинок обладнання під час атак. Комунальні служби підключили понад 40 генераторів і забезпечили роботу ще більш ніж 400 на об’єктах критичної інфраструктури, у лікарнях та школах. У місті працювали 160 котелень, а тепловики ліквідували понад 200 поривів мереж.

За зиму комунальники також усунули наслідки 36 обстрілів — це сотні пошкоджених будівель і комунікацій. Крім того, в Одесі ввели в експлуатацію 2 МВт автономної генерації. Це дозволило зекономити електроенергію для приблизно 2000 квартир. У планах — запуск ще 6 МВт потужностей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов'язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.