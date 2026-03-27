На Одесчине заканчивается отопительный сезон: даты отключения

В Одесской области завершается один из самых сложных отопительных сезонов. Несмотря на атаки и блэкауты, регион смог удержать тепло и свет. Часть громад уже отключает отопление, другие сделают это до конца марта. Область уже готовится к следующей зиме.

Самый тяжелый сезон

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что этот отопительный сезон стал одним из самых тяжелых для региона. По его словам, враг регулярно атаковал энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить людей без света и тепла. Впрочем, система выстояла. Энергетики, коммунальщики, спасатели и другие службы восстанавливали сети после каждого удара. Больницы и объекты социальной инфраструктуры работали даже во время отключений. В области действовали почти 900 пунктов несокрушимости, а генераторы помогали поддерживать работу котельных в городах и селах.

Планы на будущее

Отопительный сезон в Одесской области постепенно завершается. В части громад тепло уже отключили, а на большинстве территорий это произойдет с 28 по 31 марта — по решениям местных властей. Параллельно область начала подготовку к следующей зиме. Среди главных задач — защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и повышение энергонезависимости систем тепло- и водоснабжения. Уже идет накопление ресурсов и оборудования, а также сотрудничество с международными партнерами.

Завершение сезона

В громадах Одесской области уже определили конкретные даты завершения отопительного сезона. В Подольской громаде тепло отключат с 08:00 27 марта. В Болградском районе громадам рекомендовали самостоятельно определять дату с учетом погоды. В Раздельнянской громаде отопление прекратят 31 марта, но в админзданиях — раньше, 27 марта. В то же время в больницах и соцучреждениях тепло временно сохранят. В Белгороде-Днестровском сезон завершили 25 марта. В Измаиле отопление выключили 26 марта по распоряжению главы громады.

Читайте также:

Ситуация в Одессе

В Одессе за время отопительного сезона выполнили более 7 тысяч ремонтных работ, из них более 2,5 тысячи — аварийные. Они возникали, в частности, из-за гидроударов после остановок оборудования во время атак. Коммунальные службы подключили более 40 генераторов и обеспечили работу еще более 400 на объектах критической инфраструктуры, в больницах и школах. В городе работали 160 котельных, а тепловики ликвидировали более 200 порывов сетей.

За зиму коммунальщики также устранили последствия 36 обстрелов — это сотни поврежденных зданий и коммуникаций. Кроме того, в Одессе ввели в эксплуатацию 2 МВт автономной генерации. Это позволило сэкономить электроэнергию для примерно 2000 квартир. В планах — запуск еще 6 МВт мощностей.

Как сообщали Новости.LIVE, в апреле 2026 года жители Одессы будут платить за тепло по действующим тарифам. Повышение для населения пока не планируется. Это связано с государственным мораторием, который действует во время военного положения. Поэтому цены на отопление для домохозяйств остаются замороженными.

Также Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.