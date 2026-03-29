Энергоситуация в Одессе: город без графиков отключения света

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 30 марта, в Одессе не будет плановых отключений электроэнергии. В городе свет будут выключать в режиме аварийных ограничений. В то же время в части области будут действовать стабилизационные графики.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость составит 4,32 грн за кВт/ч. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время — 2,16 грн за кВт/ч. В то же время для бизнеса базовая стоимость электроэнергии в апреле составит 686,23 грн за МВт/ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф — 359,55 грн за МВт/ч.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 28 марта в Одессе частично возобновили движение трамваев и троллейбусов. Электротранспорт работает в тестовом режиме и с ограниченным количеством вагонов. На маршруты вышло около 30% подвижного состава. Вместе с этим в городе продолжают курсировать социальные автобусы.

Новини.LIVE также писали, что в Одесской области постепенно завершается отопительный сезон. В части громад тепло уже отключили, а на большинстве территорий это произойдет с 28 по 31 марта — по решениям местных властей. Параллельно область начала подготовку к следующей зиме.