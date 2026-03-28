Ситуація зі світлом в Одесі: графіки відключення на завтра

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 29 березня, в Одесі світло вимикатимуть без попередження. У місті, частині Одеського району та окремих райцентрах діятимуть екстрені відключення. Водночас у частині області запровадять стабілізаційні графіки. Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом дня.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію перед важливими справами, поїздками або робочими зустрічами.

Знищені електростанції на Одещині

На сьогодні Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

У квітні одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість становитиме 4,32 грн за кВт/год. Ті, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час — 2,16 грн за кВт/год. Водночас для бізнесу базова вартість електроенергії у квітні становитиме 686,23 грн за МВт/год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт/год.

Як повідомляли Новини.LIVE на Одещині завершується опалювальний сезон. У частині громад тепло вже відключили, а на більшості територій це відбудеться з 28 по 31 березня — за рішеннями місцевої влади. Паралельно область почала підготовку до наступної зими. Уже триває накопичення ресурсів і обладнання, а також співпраця з міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду. Також фінансування отримає сусідня Миколаївська область. Уряд уже виділив регіону майже 300 мільйонів гривень на роботи з підготовки до наступного опалювального сезону.