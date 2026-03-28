Ситуация со светом в Одессе: графики отключений на завтра

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 марта, в Одессе свет будут выключать без предупреждения. В городе, части Одесского района и отдельных райцентрах будут действовать экстренные отключения. В то же время в части области введут стабилизационные графики. Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в течение дня.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию перед важными делами, поездками или рабочими встречами.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

На сегодня Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость составит 4,32 грн за кВт/ч. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время - 2,16 грн за кВт/ч. В то же время для бизнеса базовая стоимость электроэнергии в апреле составит 686,23 грн за МВт/ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф - 359,55 грн за МВт/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области завершается отопительный сезон. В части громад тепло уже отключили, а на большинстве территорий это произойдет с 28 по 31 марта — по решениям местных властей. Параллельно область начала подготовку к следующей зиме. Уже идет накопление ресурсов и оборудования, а также сотрудничество с международными партнерами.

Также Новини.LIVE писали, что Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде. Также финансирование получит соседняя Николаевская область. Правительство уже выделило региону почти 300 миллионов гривен на работы по подготовке к следующему отопительному сезону.