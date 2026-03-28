В Одесі відновили рух електротранспорту у тестовому режимі

Тролейбуси вийшли на маршрути в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі з 28 березня частково відновили рух трамваїв і тролейбусів. Транспорт працює у тестовому режимі та з обмеженою кількістю вагонів. На маршрути вийшло близько 30% рухомого складу. Разом із цим у місті продовжують курсувати соціальні автобуси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

В Одесі запустили електротранспорт

Після тривалої перерви в Одесі знову запустили частину електротранспорту. В міськраді наголошують, що робота залежить від доступних електропотужностей, тому інтервали руху залишаються збільшеними.

Які трамвайні маршрути курсують:

№5 "Аркадія — Автовокзал" — 28-29 хв

№7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги" — 15-16 хв

№10 "І. Рабіна — пл. Старосінна" — 28-29 хв

№11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська" — 33 хв

№12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок" — 36 хв

№15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок" — 21 хв

№17 "Куліково поле — 11 станція Великого Фонтану" — 20-21 хв

№21 "пл. Тираспольська — Застава 2" — 48 хв

№28 "парк Шевченка — вул. Пастера" — 12-13 хв

Рух тролейбусни маршрутів:

№3 "парк Шевченка — Застава 1" — 24 хв

№7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" — 23-24 хв

№9 "Інглезі — вул. Рішельєвська" — 24-25 хв

№10 "Інглезі — вул. Приморська" — 29 хв

№12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт" — 47-48 хв

Рух безкоштовних автобусів в Одесі

За даними Одеської міської ради, паралельно у місті продовжують працювати соціальні автобуси. Вони курсують там, де електротранспорт поки не вдалося відновити. У суботу їх кількість скоротили, а в неділю вони не працюватимуть. Роботу відновлять у понеділок.

Розклад соціальних маршрутів на 28 березня:

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

Від залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20

У зворотному напрямку: 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна"

Від вул. С. Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

Від вул. Дігтярної: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна"

Від Тираспольського шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

Від вул. Дігтярної: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №18к "11-та ст. Великого Фонтану — 14-та ст. Великого Фонтану"

Від 11-ї станції: 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від 14-ї станції: 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №27 "вул. Архітекторська — просп. Свободи"

Від вул. Архітекторської: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від просп. Свободи: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

Від заводу: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

Від вокзалу: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Що відомо про зупинку електротранспорту в Одесі

Електротранспорт в Одесі фактично не працював із середини грудня після серії масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Тоді були пошкоджені десятки підстанцій, а місто на певний час залишалося без стабільного електропостачання.

Через це трамваї та тролейбуси повністю зупинили. Контактні мережі залишалися знеструмленими, а електротранспорт не міг вийти на маршрути навіть частково.

Місто перейшло на роботу соціальних автобусів, які взяли на себе основне навантаження перевезень. Вони курсували між спальними районами та центром, дублюючи ключові трамвайні й тролейбусні напрямки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні на Одещині частину приміських поїздів тимчасово скасують через ремонт колії. Зокрема, поїзди №6254 Одеса-Головна – Подільськ і №6274 Подільськ – Помічна скасують 4-8, 12-16 та 20-25 квітня. Також не ходитимуть поїзди №6273 Помічна – Подільськ, №6257 Подільськ – Одеса-Головна та №7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І. Ці обмеження діятимуть 5-9, 13-17 і 21-26 квітня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Тариф на електротранспорт становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються теж без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги. Поїздки до міста Південне коштуватимуть дорожче. На маршрутах №67 і №68 вартість становить 70 гривень.

