Одеський електротранспорт готують до запуску: обкатка трамваїв

Трамвай в Одесі.

В Одесі після тривалої перерви на маршрути знову вийде електротранспорт. Однак перевезення пасажирів поки не відновлюють. Водіїв закликали не заважати руху.

В Одеській міській раді повідомили,

Повернення електротранспорту

У КП "Одесміськелектротранс" повідомили, що 26 та 27 березня у місті проведуть обкатку трамвайних маршрутів. Це технічний процес перевірки рухомого складу та інфраструктури перед повноцінним запуском. Під час обкатки трамваї курсуватимуть вулицями, але без пасажирів.

Фахівці перевірятимуть справність вагонів, стан колій та готовність маршрутів до роботи. Такі тестові виїзди потрібні, щоб уникнути несправностей під час відновлення регулярного руху. Водіїв автотранспорту просять бути особливо уважними. У місті нагадують не залишати автомобілі на трамвайних коліях і не створювати перешкод для руху електротранспорту. Це важливо для безпечного та швидкого проведення обкатки.

З 1 квітня в Одесі знову можуть почати курсувати трамваї та тролейбуси після тривалого простою. Поки що запуск буде обмеженим: на лінії вийде менше транспорту, а маршрути скоротять. За попередніми даними, трамваї курсуватимуть № 5, № 15 і № 28, а тролейбуси — № 3, № 8, № 9 і № 12. Перелік можуть змінювати залежно від стану інфраструктури та ситуації з електропостачанням.

У "Одесміськелектротрансі" пояснюють, що стабільність руху напряму залежить від електромереж і завершення ремонтів колій та контактної мережі. Якщо виникнуть перебої або роботи затягнуться, графік можуть коригувати. Перед запуском уже перевірили технічний стан транспорту та готовність працівників. Вихід на маршрути буде поступовим, щоб місто змогло безпечно відновити роботу електротранспорту.

