Ремонт доріг в Одесі: у місті на деяких вулицях затори
В Одесі продовжують ремонтувати дороги та тротуари. Сьогодні роботи запланували одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі ускладнення руху транспорту та незручності для пішоходів. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Ремонт доріг
Комунальні служби проводять ремонт проїжджої частини, тротуарів і зупинок громадського транспорту. Роботи тривають за такими адресами:
- просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
- вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)
- Тираспольське шосе
- вул. Житомирська
- проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
- вул. Кранова
- вул. Дача Ковалевського
- вул. Жаботинського
- вул. Анатолія Бачинського
Через проведення робіт на цих ділянках можливі затори, часткові перекриття та зміни в русі транспорту. Містян просять враховувати це під час поїздок і бути уважними на дорогах.
Скільки грошей виділили
На запит Новини.LIVE у міськраді відповіли, що в Одесі у 2026 році планують масштабно оновити дороги та тротуари. Йдеться не лише про ямковий ремонт, а про капітальні роботи на десятках вулиць у всіх районах міста. За даними міського управління дорожнього господарства, у бюджеті вже передбачили кошти: 74,3 млн грн — на капітальний ремонт і 250 млн грн — на поточний. Загалом планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття, а основний етап робіт триватиме з березня до липня 2026 року. Роботи виконуватимуть підрядники, обрані через відкриті тендери.
