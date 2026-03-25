Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ремонт доріг в Одесі: у місті на деяких вулицях затори

Ремонт доріг в Одесі: у місті на деяких вулицях затори

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 10:18
Ремонт доріг в Одесі: у місті на деяких вулицях затори
Комунальник ремонтує дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують ремонтувати дороги та тротуари. Сьогодні роботи запланували одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі ускладнення руху транспорту та незручності для пішоходів. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Читайте також:

Ремонт доріг

Комунальні служби проводять ремонт проїжджої частини, тротуарів і зупинок громадського транспорту. Роботи тривають за такими адресами:

  • просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)
  • вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)
  • Тираспольське шосе
  • вул. Житомирська
  • проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
  • вул. Кранова
  • вул. Дача Ковалевського 
  • вул. Жаботинського 
  • вул. Анатолія Бачинського

Через проведення робіт на цих ділянках можливі затори, часткові перекриття та зміни в русі транспорту. Містян просять враховувати це під час поїздок і бути уважними на дорогах.

Скільки грошей виділили

На запит Новини.LIVE у міськраді відповіли, що в Одесі у 2026 році планують масштабно оновити дороги та тротуари. Йдеться не лише про ямковий ремонт, а про капітальні роботи на десятках вулиць у всіх районах міста. За даними міського управління дорожнього господарства, у бюджеті вже передбачили кошти: 74,3 млн грн — на капітальний ремонт і 250 млн грн — на поточний. Загалом планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття, а основний етап робіт триватиме з березня до липня 2026 року. Роботи виконуватимуть підрядники, обрані через відкриті тендери.

Як повідомляли Новини.LIVE, з початку березня дорожні служби активізували роботи, зосередившись передусім на найбільш завантажених напрямках. Особливу увагу приділяють трасам, які мають стратегічне значення як для області, так і для всієї країни. Саме вони забезпечують основні транспортні потоки та логістику.

Також Новини.LIVE писали про те, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі.

 

Одеса Ремонт доріг в Одесі Затори в Одесі
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації