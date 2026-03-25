Ремонт доріг в Одесі: у місті на деяких вулицях затори

В Одесі продовжують ремонтувати дороги та тротуари. Сьогодні роботи запланували одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі ускладнення руху транспорту та незручності для пішоходів. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Читайте також:

Ремонт доріг

Комунальні служби проводять ремонт проїжджої частини, тротуарів і зупинок громадського транспорту. Роботи тривають за такими адресами:

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської)

Тираспольське шосе

вул. Житомирська

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

вул. Кранова

вул. Дача Ковалевського

вул. Жаботинського

вул. Анатолія Бачинського

Через проведення робіт на цих ділянках можливі затори, часткові перекриття та зміни в русі транспорту. Містян просять враховувати це під час поїздок і бути уважними на дорогах.

Скільки грошей виділили

На запит Новини.LIVE у міськраді відповіли, що в Одесі у 2026 році планують масштабно оновити дороги та тротуари. Йдеться не лише про ямковий ремонт, а про капітальні роботи на десятках вулиць у всіх районах міста. За даними міського управління дорожнього господарства, у бюджеті вже передбачили кошти: 74,3 млн грн — на капітальний ремонт і 250 млн грн — на поточний. Загалом планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття, а основний етап робіт триватиме з березня до липня 2026 року. Роботи виконуватимуть підрядники, обрані через відкриті тендери.

Як повідомляли Новини.LIVE, з початку березня дорожні служби активізували роботи, зосередившись передусім на найбільш завантажених напрямках. Особливу увагу приділяють трасам, які мають стратегічне значення як для області, так і для всієї країни. Саме вони забезпечують основні транспортні потоки та логістику.

Також Новини.LIVE писали про те, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі.