На Одещині збудують альтернативну дорогу на Бессарабію

Ремонт дороги на Одещині. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським. Наразі підготовчі роботи вже проведені, однак реалізацію відкладають через високу вартість. Основні кошти спрямовують на ремонт існуючих доріг.

Про це журналістам Новини.LIVE начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко.

Читайте також:

Масштаби майбутніх робіт

Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень. Це значне навантаження на бюджет, тому для реалізації проєкту потрібне додаткове фінансування або інвестори. Поки що служба зосереджена на утриманні наявних доріг.

Перед початком будівництва необхідно оновити технічну документацію та завершити проєктування. Після появи фінансування роботи можуть розпочати досить швидко.

"Є попередні проєктні рішення для дороги в обхід Паланки. Вартість робіт може сягати 10–20 мільярдів гривень за 10 кілометрів, і без додаткового фінансування реалізувати проєкт неможливо. Ми готові виступити замовниками та швидко почати роботи, якщо з’являться інвестори", — зазначив Андрій Донченко.

Андрій Донченко про будівництво. Фото: Новини.LIVE

Коли можуть почати будівництво

Запустити проєкт зможуть після залучення зовнішнього фінансування. Наразі головний пріоритет — ремонт існуючих доріг та безпека руху. Об’їзна біля Паланки залишається важливим стратегічним проєктом, але терміни її реалізації залежать від коштів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одеській області з лютого відновили уже понад 150 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Найбільше робіт зараз виконують на трасі М-05 Київ — Одеса, яка після зими стала однією з найгірших у країні.

Також ми писали про те, що у 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.