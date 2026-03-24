На Одесчине построят альтернативную дорогу на Бессарабию

Ремонт дороги в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Сейчас подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Основные средства направляют на ремонт существующих дорог.

Об этом журналистам Новини.LIVE начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

Масштабы предстоящих работ

Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен. Это значительная нагрузка на бюджет, поэтому для реализации проекта требуется дополнительное финансирование или инвесторы. Пока служба сосредоточена на содержании существующих дорог.

Перед началом строительства необходимо обновить техническую документацию и завершить проектирование. После появления финансирования работы могут начать достаточно быстро.

"Есть предварительные проектные решения для дороги в обход Паланки. Стоимость работ может достигать 10-20 миллиардов гривен за 10 километров, и без дополнительного финансирования реализовать проект невозможно. Мы готовы выступить заказчиками и быстро начать работы, если появятся инвесторы", — отметил Андрей Донченко.

Андрей Донченко о строительстве. Фото: Новини.LIVE

Когда могут начать строительство

Запустить проект смогут после привлечения внешнего финансирования. Сейчас главный приоритет — ремонт существующих дорог и безопасность движения. Объездная возле Паланки остается важным стратегическим проектом, но сроки ее реализации зависят от средств.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области с февраля восстановили уже более 150 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Больше всего работ сейчас выполняют на трассе М-05 Киев — Одесса, которая после зимы стала одной из худших в стране.

Также мы писали о том, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.