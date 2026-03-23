Николаев латает дороги участками: капитальный ремонт отменили

Ремонт дорог. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали, а приоритет будут определять по жалобам жителей и предписаниям полиции. Большинство улиц получат ремонт постепенно в течение года.

Об этом на запрос журналистов Новини.LIVE сообщили в Николаевском городском совете.

Ремонт дорог

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета подтвердил, что капитального и текущего ремонта дорог в этом году не будет из-за отсутствия финансирования. Тендеры не проводились, а сторонних подрядчиков к работам не привлекали. Единственный запланированный вид работ — ямочный ремонт.

"Ямочный ремонт выполняется собственными силами балансодержателя городских дорог — КП МГС "ЭЛУ автодорог", без привлечения сторонних подрядных организаций", — отметили в Николаевском городском совете.

Сколько средств выделили

На ремонт город выделил 44 859 369 гривен, что позволит отремонтировать 22 028 м² покрытия. Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра составляет 2036 грн 43 коп. Наибольшие объемы предусмотрены на главных магистралях:

Проспект Богоявленский: план 4000 м², выполнено 600 м² за 900 тыс. грн.

Проспект Центральный: план 1500 м², выполнено 1000 м² за 1,5 млн грн.

Улица Космонавтов: план 1000 м², выполнено 200 м² за 350 тыс. грн.

Проспект Мира: план 1000 м², выполнено 150 м² за 280 тыс. грн.

Улица Пограничная: план 800 м², выполнено 100 м² за 185 тыс. грн.

Херсонское шоссе: план 550 м², работы еще не начинались.

Остальные более 13 тыс. м² будут латать на других улицах города постепенно, в зависимости от имеющегося финансирования. Приоритетность работ корректируется ежемесячно на основе актов обследования, предписаний полиции и жалоб жителей на "горячую линию" городского совета.

"Сейчас ямочный ремонт дорог уже начат, и при наличии достаточного финансирования, продлится до начала зимнего периода", — говорится в ответе.

