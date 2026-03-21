На Одесчине восстановили 150 тысяч квадратов дорожного покрытия

Дата публикации 21 марта 2026 14:45
Ремонт трасс на Одесчине. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области с февраля восстановили уже более 150 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Больше всего работ сейчас выполняют на трассе М-05 Киев — Одесса, которая после зимы стала одной из худших в стране.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Алексея Кулебу.

Трасса Киев — Одесса в приоритете

Алексей Кулеба пояснил, что трассу М-05 определили приоритетной не только из-за ее состояния. Эта дорога является важной в логистике страны. По словам министра, ремонт здесь идет отдельным темпом и в больших объемах, чем на многих других направлениях.

"В этом году тема восстановления дорог здесь — одна из ключевых. Трасса М-05 Киев-Одесса после зимы стала одной из самых проблемных в стране, но в то же время — критически важной: это маршрут к портам, для военной логистики и гуманитарных перевозок", — написал Алексей Кулеба.

На этой трассе планируют восстановить более 400 тысяч квадратных метров покрытия. Часть работ уже выполнили — речь идет уже о более чем 50 тысячах квадратных метров. Параллельно ремонт идет еще на нескольких важных дорогах области, которые ведут к границе, портам и крупным транспортным узлам.

Какие еще трассы отремонтируют

По словам Кулебы, бригады сейчас работают на трассах М-14, М-15 в направлении Рени, М-16 на Кишинев, а также на дорогах М-28, М-27, Р-72 и Р-55. На этих участках уже ликвидировали десятки тысяч квадратных метров повреждений.

"С февраля в Одесской области восстановлено более 150 тыс. м² дорожного покрытия. Ежедневно работают около 17 ремонтных бригад. Важно, что в этом году работы по всей стране стартовали раньше — в феврале, и темпы существенно выросли",— сообщил министр.

Он добавил, что в целом по стране за январь-март уже выполнено 1 млн м² ремонта дорог. Это — самый большой объем за все время полномасштабной войны.

Ремонт дорог в Одессе: что известно

Напомним, на днях в Одессе начались дорожные работы сразу на нескольких улицах города. Дорожники латают покрытие на просп. Князя Владимира Великого, ул. Академика Заболотного, ул. Алексея Вадатурского, Фонтанской дороге, ул. Независимости, Сегедской, Длинной и на Тираспольском шоссе.

Кроме этого, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" проводило ремонт по следующим адресам: Французский бульвар, ул. Святослава Караванского, Богдана Хмельницкого, Судостроительная, Ивана Франко, Сквер Героев Обороны Одессы и на Наливной.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
