Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

После зимнего периода дорожная инфраструктура Одесской области традиционно испытывает значительные нагрузки. В этом году ситуация оказалась сложнее: значительная часть автодорог государственного значения нуждается в срочном ремонте. Погодные условия, изношенность покрытия и отложенные ремонты предыдущих лет только усугубили проблему.

О том как проводится ремонт на трассах Одессы, о финансировании и сколько времени нужно для восстановления дорог, журналисты Новини.LIVE поговорили с начальником Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андреем Донченко.

Состояние дорог в Одесской области

Уже с начала марта дорожные службы активизировали работы, сосредоточившись прежде всего на наиболее загруженных направлениях. Особое внимание уделяют трассам, которые имеют стратегическое значение как для области, так и для всей страны. Именно они обеспечивают основные транспортные потоки и логистику.

"Общая протяженность дорог государственного значения — 2800 километров в пределах Одесской области. Около 60% из них находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют немедленного ремонта. Наша первоочередная задача — ликвидировать ямочность. В фокусе — трассы Киев—Одесса, Одесса—Рени, Одесса—Николаев, Одесса-Кишинев, Одесса—Черноморск", — отмечает начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

Среди всех направлений наиболее проблемной остается трасса Киев—Одесса. Именно здесь фиксируется одно из самых больших количеств повреждений дорожного покрытия. Из-за интенсивного трафика и многолетнего отсутствия капитального ремонта эта дорога требует особого внимания.

Главные факторы

Нынешнее состояние дорог является следствием сразу нескольких факторов. Это и многолетнее недофинансирование отрасли, и отложенные ремонты, и отсутствие комплексного обновления отдельных участков. Все это накапливалось годами и дало о себе знать после зимнего периода. Отдельные участки дорог, длительное время не проходили капитального ремонта. Поэтому даже текущие повреждения быстро перерастают в масштабные проблемы.

"Мы понимаем, что имеем дело с последствиями многолетнего недофинансирования. Некоторые участки, в частности Киев-Одесса, более 20 лет не видели полноценного капитального ремонта. Добавляем к этому сложные погодные условия — и получаем ту ямочность, которую сейчас вынуждены оперативно ликвидировать", — объясняет эксперт.

Таким образом, нынешние работы имеют прежде всего аварийный характер. Их главная задача — обеспечить безопасность движения и стабильное функционирование транспортной сети. Полноценное восстановление дорог требует значительно больших ресурсов и времени.

Финансирование ремонтов

Финансовый вопрос остается одним из ключевых в восстановлении дорожной инфраструктуры. Сейчас правительство уже выделило первые средства из резервного фонда для проведения аварийных работ. Однако этих ресурсов, по словам специалистов, недостаточно для полного решения проблемы. Часть финансирования направлена именно на наиболее критические участки.

"На сегодня на трассе Киев—Одесса в пределах области насчитывается около 385 тысяч квадратных метров ямочности. Для ее ликвидации нужно примерно 700 миллионов гривен, тогда как сейчас выделено лишь 265 миллионов. То есть финансирование явно недостаточное, и мы ожидаем дополнительных решений правительства", — подчеркивает спикер.

Кроме государственного бюджета, ведется работа с международными партнерами. Речь идет о привлечении грантов и финансирования через международные фонды. Это может стать дополнительным ресурсом для восстановления дорожной инфраструктуры в будущем.

Гарантия качества работ

Несмотря на сложную ситуацию, контроль за качеством выполненных работ остается обязательным условием. Согласно действующим нормам, подрядчики несут ответственность за выполненные ремонты в течение гарантийного срока. Для ямочного ремонта этот срок составляет один год.

"Если асфальт не выдерживает гарантийный срок, создается комиссия, которая фиксирует дефекты. После этого подрядчику выставляется претензия, и он в кратчайшие сроки должен устранить все недостатки за собственные средства", — объясняет начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

Таким образом, даже в условиях ограниченного финансирования и большого объема работ, дорожные службы стараются не только оперативно ликвидировать повреждения, но и обеспечить надлежащее качество ремонта.

Весовые комплексы

Отдельным направлением работы дорожных служб является контроль за соблюдением весовых норм транспортом. Перегруженные фуры — одна из ключевых причин разрушения дорожного покрытия, особенно после зимнего периода. Именно поэтому в области активно развивают систему взвешивания транспорта как в ручном, так и в автоматическом режиме. Инфраструктура для такого контроля создавалась в течение нескольких лет.

"Мы подготовили 16 площадок для работы передвижных весовых комплексов. Также еще одна площадка сейчас ремонтируется под стационарные весы в пределах населенного пункта Дачная. В целом это 17 точек, которые будет использовать Укртрансбезопасность для контроля веса транспортных средств на дорогах Одесской области", — отмечает эксперт.

Передвижные весовые комплексы работают в течение всего года и позволяют оперативно проверять транспорт на разных участках дорог. В то же время в области уже функционируют и автоматические системы взвешивания в движении (WIM), которые значительно упрощают процесс контроля. Такие комплексы работают без остановки транспорта - они самостоятельно фиксируют вес автомобиля, определяют превышение норм и автоматически формируют штрафы. Сейчас подобные системы действуют, в частности, вблизи Белгорода-Днестровского и Арциза.

Перспектива дороги в обход Паланки

Еще одним важным инфраструктурным проектом для региона остается строительство дороги в обход Паланки. Речь идет об участке, который проходит по территории Молдовы и имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины. За предыдущие годы уже были разработаны проектные решения, которые позволяют оценить масштабы будущих работ.

"Стоимость строительства этой дороги может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен за 10 километров. Это очень большие средства для государственного бюджета. Сегодня мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, ведь основные ресурсы направлены на ликвидацию аварийной ямочности, а не на новое строительство", — объясняет начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко.

В службе восстановления отмечают, что в случае появления внешнего финансирования или привлечения инвесторов, проект можно будет быстро активизировать. Поскольку соответствующая инфраструктура находится на балансе службы, она может выступить заказчиком работ. Это позволит оперативно вернуться к проектированию, обновить техническую документацию и начать реализацию объекта. В то же время сейчас приоритетом остается поддержка существующей дорожной сети и обеспечение безопасного движения на уже существующих маршрутах.

