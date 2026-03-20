Ремонт на трасі Одеса-Київ: скільки грошей виділили на дороги

Після зимового періоду дорожня інфраструктура Одеської області традиційно зазнає значних навантажень. Цьогоріч ситуація виявилася складнішою: значна частина автошляхів державного значення потребує термінового ремонту. Погодні умови, зношеність покриття та відкладені ремонти попередніх років лише посилили проблему.

Про те як проводиться ремонт на трасах Одеси, про фінансування та скількі часу потрібно для відновлення доріг, журналісти Новини.LIVE поговорили з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрієм Донченко.

Стан доріг на Одещини

Вже з початку березня дорожні служби активізували роботи, зосередившись передусім на найбільш завантажених напрямках. Особливу увагу приділяють трасам, які мають стратегічне значення як для області, так і для всієї країни. Саме вони забезпечують основні транспортні потоки та логістику.

"Загальна протяжність доріг державного значення — 2800 кілометрів в межах Одеської області. Близько 60% із них перебувають у незадовільному стані та потребують негайного ремонту. Наша першочергова задача — ліквідувати ямковість. У фокусі — траси Київ—Одеса, Одеса—Рені, Одеса—Миколаїв, Одеса—Кишинів, Одеса—Чорноморськ", — зазначає начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко.

Серед усіх напрямків найбільш проблемною залишається траса Київ—Одеса. Саме тут фіксується одна з найбільших кількостей пошкоджень дорожнього покриття. Через інтенсивний трафік і багаторічну відсутність капітального ремонту ця дорога потребує особливої уваги.

Головні фактори

Нинішній стан доріг є наслідком одразу кількох факторів. Це і багаторічне недофінансування галузі, і відкладені ремонти, і відсутність комплексного оновлення окремих ділянок. Усе це накопичувалося роками та дало про себе знати після зимового періоду. Окремі ділянки доріг, тривалий час не проходили капітального ремонту. Через це навіть поточні пошкодження швидко переростають у масштабні проблеми.

"Ми розуміємо, що маємо справу з наслідками багаторічного недофінансування. Деякі ділянки, зокрема Київ—Одеса, понад 20 років не бачили повноцінного капітального ремонту. Додаємо до цього складні погодні умови — і отримуємо ту ямковість, яку зараз змушені оперативно ліквідовувати", — пояснює експерт.

Таким чином, нинішні роботи мають передусім аварійний характер. Їхнє головне завдання — забезпечити безпеку руху та стабільне функціонування транспортної мережі. Повноцінне відновлення доріг потребує значно більших ресурсів і часу.

Фінансування ремонтів

Фінансове питання залишається одним із ключових у відновленні дорожньої інфраструктури. Наразі уряд уже виділив перші кошти з резервного фонду для проведення аварійних робіт. Однак цих ресурсів, за словами фахівців, недостатньо для повного вирішення проблеми. Частину фінансування спрямовано саме на найбільш критичні ділянки.

"На сьогодні на трасі Київ—Одеса в межах області нараховується близько 385 тисяч квадратних метрів ямковості. Для її ліквідації потрібно приблизно 700 мільйонів гривень, тоді як наразі виділено лише 265 мільйонів. Тобто фінансування явно недостатнє, і ми очікуємо на додаткові рішення уряду", — наголошує спікер.

Окрім державного бюджету, ведеться робота з міжнародними партнерами. Йдеться про залучення грантів та фінансування через міжнародні фонди. Це може стати додатковим ресурсом для відновлення дорожньої інфраструктури в майбутньому.

Гарантія якості робіт

Попри складну ситуацію, контроль за якістю виконаних робіт залишається обов’язковою умовою. Згідно з чинними нормами, підрядники несуть відповідальність за виконані ремонти протягом гарантійного терміну. Для ямкового ремонту цей термін становить один рік.

"Якщо асфальт не витримує гарантійний термін, створюється комісія, яка фіксує дефекти. Після цього підряднику виставляється претензія, і він у найкоротші строки має усунути всі недоліки за власні кошти", — пояснює начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко.

Таким чином, навіть в умовах обмеженого фінансування та великого обсягу робіт, дорожні служби намагаються не лише оперативно ліквідовувати пошкодження, а й забезпечити належну якість ремонту.

Вагові комплекси

Окремим напрямком роботи дорожніх служб є контроль за дотриманням вагових норм транспортом. Перевантажені фури — одна з ключових причин руйнування дорожнього покриття, особливо після зимового періоду. Саме тому в області активно розвивають систему зважування транспорту як у ручному, так і в автоматичному режимі. Інфраструктура для такого контролю створювалася протягом кількох років.

"Ми підготували 16 майданчиків для роботи пересувних вагових комплексів. Також ще один майданчик зараз ремонтується під стаціонарні ваги в межах населеного пункту Дачна. Загалом це 17 точок, які використовуватиме Укртрансбезпека для контролю ваги транспортних засобів на дорогах Одещини", — зазначає експерт.

Пересувні вагові комплекси працюють упродовж усього року та дозволяють оперативно перевіряти транспорт на різних ділянках доріг. Водночас в області вже функціонують і автоматичні системи зважування в русі (WIM), які значно спрощують процес контролю. Такі комплекси працюють без зупинки транспорту — вони самостійно фіксують вагу автомобіля, визначають перевищення норм та автоматично формують штрафи. Наразі подібні системи діють, зокрема, поблизу Білгорода-Дністровського та Арциза.

Перспектива дороги в обхід Паланки

Ще одним важливим інфраструктурним проєктом для регіону залишається будівництво дороги в обхід Паланки. Йдеться про ділянку, яка проходить територією Молдови та має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України. За попередні роки вже були розроблені проєктні рішення, які дозволяють оцінити масштаби майбутніх робіт.

"Вартість будівництва цієї дороги може становити від 10 до 20 мільярдів гривень за 10 кілометрів. Це дуже великі кошти для державного бюджету. Сьогодні ми змушені шукати додаткові джерела фінансування, адже основні ресурси спрямовані на ліквідацію аварійної ямковості, а не на нове будівництво", — пояснює начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрій Донченко.

У службі відновлення зазначають, що у разі появи зовнішнього фінансування або залучення інвесторів, проєкт можна буде швидко активізувати. Оскільки відповідна інфраструктура перебуває на балансі служби, вона може виступити замовником робіт. Це дозволить оперативно повернутися до проєктування, оновити технічну документацію та розпочати реалізацію об’єкта. Водночас наразі пріоритетом залишається підтримка існуючої дорожньої мережі та забезпечення безпечного руху на вже наявних маршрутах.

