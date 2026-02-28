Майбутнє Одеси - що, на думку містян, потрібно змінити

Вулиця Дерибасівска в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса завжди була містом із власним характером, історією та особливою атмосферою. Водночас мешканці й гості міста по-різному бачать його майбутнє: хтось говорить про необхідність змін, інші ж переконані — головне зберегти те, що вже є. У період війни питання розвитку міст набуває нового значення, адже вони стають простором безпеки, роботи та нового життя для тисяч людей.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів та гостів міста: що б вони хотіли змінити в місті сьогодні?

Дороги в Одесі

Частина мешканців переконана, що Одеса потребує не лише косметичних змін, а й глибших трансформацій. Йдеться як про символічний простір міста, так і про роботу місцевої влади та стан інфраструктури. Люди дедалі частіше звертають увагу на перейменування, історичну спадщину та якість міського середовища. Особливо гостро звучить тема доріг і благоустрою, які залишаються одними з найпомітніших проблем для містян.

"Я б змінив назви вулиць з російських на українські. Перемістив би пам'ятники росіян до музею. І, напевно, змінив би нашу раду міську на людей, які щось роблять. Тому що дороги ви самі бачите", — каже Григорій.

Одесит Григирій про міську владу. Фото: Новини.LIVE

Водночас інші одесити звертають увагу на зовнішній вигляд історичного центру, який є однією з головних візитівок міста. Старовинна архітектура формує унікальний образ Одеси, однак із роками багато будівель потребують реставрації та догляду.

"Ну, в принципі, багато чого подобається, але є деякі мінуси. Реставрувати фасади старих будівель. Не закривати їх банерами, вивізками. Балкони не добудовувати в інших стилях будівель. Ну, і з дорогами є проблеми", — зазначив Богдан.

Місцевий житель Богдан про дороги. Фото: Новини.LIVE

Розвиток міста

Деякі мешканці дивляться на розвиток міста значно ширше — як на постійний процес адаптації до сучасних викликів. В умовах війни, економічної нестабільності та швидких змін міське середовище повинно залишатися гнучким і готовим реагувати на нові обставини. Йдеться не лише про конкретні проблеми, а й про стратегічне бачення розвитку.

"Наше місто потребує руху вперед і, відповідно, викликів часу. І це дуже динамічне середовище, яке змінюється, дуже непередбачене. Тому нам потрібно бути проактивними, щоб застосовуватися до цих викликів та змін. Тому неможливо зараз так назвати один якийсь напрямок, в якому треба нам щось змінювати. Нам треба реагувати на виклики та бути трошечки попереду них", — зауважила Наталя.

Одеситка Наталя про розвиток міста. Фото: Новини.LIVE

Плюси Одеси

Разом із тим багато людей зізнаються, що попри всі труднощі Одеса залишається містом, яке дарує відчуття дому. Особливо це відчувають переселенці, які змушені були залишити рідні міста через війну.

"Мені все подобається у цьому місті. Це центр цивілізації півдня України. Це просто неперевершене місто. Тут йдеш і пишаєшся кожною будівлею, кожною людиною. Вони такі приємні, вони такі люб'язні, вони такі щирі, відверті. Це люди, які підставили нам плече. Мені як переселенці дуже подобається, тому що почуваєш себе як вдома", — каже Інна.

Місцева жителька Інна про Одесу. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто переконаний: головна цінність Одеси вже сформована роками її історії. Архітектура, атмосфера дворів, море та люди створюють особливий характер міста, який важливо не втратити.

"Як по мені, все супер. Наш город, я його безумовно обожнюю. За архітектуру, за історію нашого міста. І змінювати щось я б не хотіла", — зазначила Валерія.

Одеситка Валерія про любов до міста. Фото: Новини.LIVE

Відповіді містян показують: бачення майбутнього Одеси справді різниться, однак усіх опитаних об’єднує спільне — небайдужість до свого міста. Для когось важливо змінювати міський простір, оновлювати інфраструктуру та ухвалювати сучасні рішення, які відповідатимуть викликам часу. Інші ж переконані, що головне завдання — зберегти історичну атмосферу, архітектуру та унікальний характер Одеси, який формувався десятиліттями.

Раніше ми писали, що російський безпілотник влучив у будівлю архітектури в центрі Одеси та зруйнував кабінети і фасад. Тепер посеред міста знаходиться будівля з величезною дірою, влава вже планує її відновлення. А також, про те що в Одесі завершили реставрацію старовинних дверей будинку Петалос. Пам’ятка середини XIX століття знову має автентичний вигляд після років фарбування і пошкоджень. Разом із дверима відновили частину фасаду та простір під’їзду.

