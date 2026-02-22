Реставрація дверей будинку Петалос в Одесі: який вигляд мають

Відреставровані історичні двері у центрі Одеси. Фото: Тисячі Дверей

В Одесі завершили реставрацію старовинних дверей будинку Петалос. Пам’ятка середини XIX століття знову має автентичний вигляд після років фарбування і пошкоджень. Разом із дверима відновили частину фасаду та простір під’їзду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на реставраторів майстерні "Тисячі Дверей".

Реклама

Читайте також:

Які двері відреставрували в Одесі

Йдеться про будинок Петалос у центральній частині Одеси — історичну споруду, перебудовану у 1883 році архітектором А. Д. Тодоровим для Ольги Петалос. Саме тоді вхід оформили у стилі необароко — з виразною пластикою, глибокою різьбою та складним декором.

Відреставровані двері. Фото: Тисячі Дверей

Який вигляд мають двері

Двостулкові двері мають багатошарову композицію: фільонки з профільованим обводом, трикутні сандрики, розетки, картуші з маскаронами. За десятиліття їх неодноразово фарбували, через що рельєф утратив глибину, а нижні частини зносилися.

Відреставровані елементи дверей. Фото: Тисячі Дверей

Реставратори зняли пізні шари фарби, укріпили деревину та виконали тисячі локальних вставок. Майстри відтворили втрачені елементи різьби, вирівняли стулки та повернули їм правильну геометрію. Замінено скло, встановлено електронний замок, шпингалети та доводчик. Плинтуси доповнили латунними накладками. Поверхню покрили лазур’ю та захисним маслом.

Разом із дверима відновили відкоси, декоративну тягу та значну площину стіни фасаду. Усередині під’їзду привели до ладу стіни навколо входу. Простір знову виглядає цілісним.

Відновлено первинний вигляд дверей. Фото: Тисячі Дверей

Будинок Петалос розташований в історичному центрі Одеси по вулиці Всеволода Зміїного, 30 (колишня вул. Дворянська), у кварталі забудови кінця XIX століття, який формував архітектурне обличчя міста того часу. Вхідна група була однією з характерних деталей фасаду і важливим елементом вулиці.

Реставрацію профінансували меценати. За словами ініціаторів, за проєктом стоїть ще й особиста романтична історія, деталі якої поки не розголошують.

В якому стані історичні будівлі в Одесі

Одеса — це місто з унікальною архітектурою та багатою історією. Південна Пальміра славиться своїми пам’ятками, які приваблюють туристів та кожного дня радують місцевих. Проте все частіше з'являються новини про руйнування старовинних будинків, десь відвалюється ліпнина, десь — балкони, а деякі взагалі можуть бути зруйновані Росією будь-якої миті. З кожним роком ситуація лише погіршується, але поки що є можливість насолодитися красою минулого, яку звели імениті архітектори.

Більше про відреставровані двері в Одесі

Нагадаємо, раніше у центрі Одеси відреставрували під’їзні двері будинку, зведеного ще у XIX столітті. Унікальна споруда на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці знову має автентичний вигляд. Майстри відтворили втрачені елементи й повернули історичну симетрію. У 1900–1901 роках будинок був перебудований архітекторами Ю. М. Дмитренком та В. А. Короповським для потреб Покровської церкви. Майстри відновили втрачену притворну планку, дерев’яні деталі та ковані ґрати. Двері знову стали симетричними, отримали автентичні шпінгалети й ручки, а дверну коробку укріпили.

Також ми повідомляли, що в Одесі відновили унікальні двері, які понад 130 років зустрічали гостей, але не встояли перед російською ракетою. Йдеться про дубові вхідні двері будинку Леоніда Караводіна на вулиці Софіївській, 8. Вони були створені ще у 1890 році відомим архітектором Демосфеном Мазіровим. Реставратори акуратно відновили кожен елемент конструкції. Вони повернули втрачені декоративні деталі, відреставрували латунні ручки й завіси та відтворили автентичні барокові маскарони. Також замінили пошкоджені фільонки й скло, а завдяки злагодженій роботі дверей у парадній знову забезпечили стабільний мікроклімат.

