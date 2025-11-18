Реставрація дверей будинку Гринберга в Одесі: Караванського, 19

Відреставровані двері в Одесі. Фото: Тисяча дверей Одеси

В Одесі завершилася реставрація старовинних вхідних дверей прибуткового будинку Гринберга, збудованого у 1902 році. Майстри відновили втрачені декоративні елементи, повернули дереву його первісну фактуру та відремонтували унікальні ковані ґрати. Завдяки роботі фахівців, двері, що зберігають дух початку XX століття, тепер не лише естетично привабливі, але й оснащені сучасною надійною фурнітурою та електронною системою запирання.

Реставраційні роботи проводили майстри з організації "Тисяча Дверей", які взялися за відновлення пам’ятки за адресою вулиця Святослава Караванського, 19 (колишня Жуковського). Під час роботи вони вирівняли конструкцію дверей, якій понад століття. Найбільша увага приділялася деталям: вдалося відтворити втрачене різьблення, яке тепер відчувається тактильно, ніби його щойно створили майстри початку ХХ століття. Дерево пройшло обробку, що дозволило повернути йому глибоку та насичену фактуру.

Крім того, оновлення торкнулося й металевих елементів. Реставратори відновили унікальні ковані ґрати, які мають клеймо коваля "М. Файфель Одесса.". Також повністю оновили фурнітуру: від завіс та латунних накладок на нижній частині дверей, до ручки з боку під’їзду. Для зручності та безпеки мешканців встановили якісний притягувач зі стопором та сучасну електронну систему запирання з акумулятором.

Частина відремонтованих дверей. Фото: Тисячі дверей Одеси

Історія будинку

Сам будинок, виконаний у стилі необароко, був зведений у 1902 році за проєктом Михайла Линецького. Протягом десятиліть ця будівля залишалася важливим ремісничим центром Одеси: тут працювали меблеві крамниці, магазин велосипедів та фабрики індивідуального пошиття. Сьогодні він залишається житловим будинком.

