Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський шедевр — старовинним дверям повернули колишню красу

Одеський шедевр — старовинним дверям повернули колишню красу

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 19:10
Оновлено: 18:30
Реставрація дверей будинку Гринберга в Одесі: Караванського, 19
Відреставровані двері в Одесі. Фото: Тисяча дверей Одеси

В Одесі завершилася реставрація старовинних вхідних дверей прибуткового будинку Гринберга, збудованого у 1902 році. Майстри відновили втрачені декоративні елементи, повернули дереву його первісну фактуру та відремонтували унікальні ковані ґрати. Завдяки роботі фахівців, двері, що зберігають дух початку XX століття, тепер не лише естетично привабливі, але й оснащені сучасною надійною фурнітурою та електронною системою запирання.

Про це повідомили на сторінці Тисячі дверей Одеси.

Реклама
Читайте також:

Реставрація дверей

Реставраційні роботи проводили майстри з організації "Тисяча Дверей", які взялися за відновлення пам’ятки за адресою вулиця Святослава Караванського, 19 (колишня Жуковського). Під час роботи вони вирівняли конструкцію дверей, якій понад століття. Найбільша увага приділялася деталям: вдалося відтворити втрачене різьблення, яке тепер відчувається тактильно, ніби його щойно створили майстри початку ХХ століття. Дерево пройшло обробку, що дозволило повернути йому глибоку та насичену фактуру.

Крім того, оновлення торкнулося й металевих елементів. Реставратори відновили унікальні ковані ґрати, які мають клеймо коваля "М. Файфель Одесса.". Також повністю оновили фурнітуру: від завіс та латунних накладок на нижній частині дверей, до ручки з боку під’їзду. Для зручності та безпеки мешканців встановили якісний притягувач зі стопором та сучасну електронну систему запирання з акумулятором.

В Одесі відремонтували старовинні двері
Частина відремонтованих дверей. Фото: Тисячі дверей Одеси

Історія будинку

Сам будинок, виконаний у стилі необароко, був зведений у 1902 році за проєктом Михайла Линецького. Протягом десятиліть ця будівля залишалася важливим ремісничим центром Одеси: тут працювали меблеві крамниці, магазин велосипедів та фабрики індивідуального пошиття. Сьогодні він залишається житловим будинком.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вандали розбили скло піраміди-музею на Приморському бульварі. Також ми писали про те, чому Одеса не може отримати гроші від Італії на реставрацію історичних будівель.

Одеса історія Одеська область реставрація Новини Одеси двері
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації