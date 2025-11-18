Відео
Головна Одеса У центрі Одеси вандали розбили саркофаг — що відомо

У центрі Одеси вандали розбили саркофаг — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:08
Вандали розбили піраміду-музей на Приморському в Одесі
Пошкоджене скло в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі знову фіксують випадки навмисного нищення міського майна. Акти вандалізму трапляються регулярно й завдають шкоди тому, що створене для людей та збереження історії. Цього разу зруйнували скло на піраміді-музеї на Приморському бульварі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Що сталося

Уночі на Приморському бульварі невідомі розбили піраміду-музей — об’єкт, створений науковцями для збереження історії Одеси. Інцидент стався під час чергової російської атаки, коли частина регіонів перебувала під обстрілами ракет і "шахедів". За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, це вже друге нищення піраміди за останній рік. Він назвав подію злочином проти міста та наголосив, що такі дії не мають нічого спільного з любов’ю до Одеси.

Міська влада звернулася до правоохоронців. Лисак заявив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування, аби винних притягнули до відповідальності.

"Не знаю, як назвати причетних до злочину проти рідного міста осіб. Але точно не "одеситами". Влада міста звернулася до правоохоронців. Особисто слідкуватиму за ходом розслідування", — написав очільник Одеської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому Одеса не може отримати гроші від Італії на реставрацію культурної спадщини. Також ми писали, що в Єгипті побудували найбільший археологічний музей світу.

Одеса історія вандалізм Одеська область музеї Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
