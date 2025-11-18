Вандали розбили піраміду-музей на Приморському в Одесі

Пошкоджене скло в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі знову фіксують випадки навмисного нищення міського майна. Акти вандалізму трапляються регулярно й завдають шкоди тому, що створене для людей та збереження історії. Цього разу зруйнували скло на піраміді-музеї на Приморському бульварі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що сталося

Уночі на Приморському бульварі невідомі розбили піраміду-музей — об’єкт, створений науковцями для збереження історії Одеси. Інцидент стався під час чергової російської атаки, коли частина регіонів перебувала під обстрілами ракет і "шахедів". За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, це вже друге нищення піраміди за останній рік. Він назвав подію злочином проти міста та наголосив, що такі дії не мають нічого спільного з любов’ю до Одеси.

Міська влада звернулася до правоохоронців. Лисак заявив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування, аби винних притягнули до відповідальності.

"Не знаю, як назвати причетних до злочину проти рідного міста осіб. Але точно не "одеситами". Влада міста звернулася до правоохоронців. Особисто слідкуватиму за ходом розслідування", — написав очільник Одеської міської військової адміністрації.

