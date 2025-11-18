Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В центре Одессы вандалы разбили саркофаг — что известно

В центре Одессы вандалы разбили саркофаг — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:40
Вандалы разбили пирамиду-музей на Приморском в Одессе
Поврежденное стекло в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе снова фиксируют случаи умышленного уничтожения городского имущества. Акты вандализма случаются регулярно и наносят ущерб тому, что создано для людей и сохранения истории. На этот раз разрушили стекло на пирамиде-музее на Приморском бульваре.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Что произошло

Ночью на Приморском бульваре неизвестные разбили пирамиду-музей — объект, созданный учеными для сохранения истории Одессы. Инцидент произошел во время очередной российской атаки, когда часть регионов находилась под обстрелами ракет и "шахедов". По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, это уже второе уничтожение пирамиды за последний год. Он назвал произошедшее преступлением против города и подчеркнул, что такие действия не имеют ничего общего с любовью к Одессе.

Городская власть обратилась к правоохранителям. Лысак заявил, что лично будет контролировать ход расследования, чтобы виновных привлекли к ответственности.

"Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не "одесситами". Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", — написал глава Одесской городской военной администрации.

Напомним, мы сообщали, почему Одесса не может получить деньги от Италии на реставрацию культурного наследия. Также мы писали, что в Египте построили самый большой археологический музей мира.

Одесса история вандализм Одесская область музеи Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации