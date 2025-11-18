Вандалы разбили пирамиду-музей на Приморском в Одессе

Поврежденное стекло в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе снова фиксируют случаи умышленного уничтожения городского имущества. Акты вандализма случаются регулярно и наносят ущерб тому, что создано для людей и сохранения истории. На этот раз разрушили стекло на пирамиде-музее на Приморском бульваре.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что произошло

Ночью на Приморском бульваре неизвестные разбили пирамиду-музей — объект, созданный учеными для сохранения истории Одессы. Инцидент произошел во время очередной российской атаки, когда часть регионов находилась под обстрелами ракет и "шахедов". По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, это уже второе уничтожение пирамиды за последний год. Он назвал произошедшее преступлением против города и подчеркнул, что такие действия не имеют ничего общего с любовью к Одессе.

Городская власть обратилась к правоохранителям. Лысак заявил, что лично будет контролировать ход расследования, чтобы виновных привлекли к ответственности.

"Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не "одесситами". Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", — написал глава Одесской городской военной администрации.

