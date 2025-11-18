Реставрация дверей дома Гринберга в Одессе: Караванского, 19

Отреставрированные двери в Одессе. Фото: Тысяча дверей Одессы

В Одессе завершилась реставрация старинных входных дверей доходного дома Гринберга, построенного в 1902 году. Мастера восстановили утраченные декоративные элементы, вернули дереву его первоначальную фактуру и отремонтировали уникальную кованую решетку. Благодаря работе специалистов, двери, сохраняющие дух начала XX века, теперь не только эстетически привлекательны, но и оснащены современной надежной фурнитурой и электронной системой запирания.

Об этом сообщили на странице Тысячи дверей Одессы.

Реклама

Читайте также:

Реставрация дверей

Реставрационные работы проводили мастера из организации "Тысяча Дверей", которые взялись за восстановление памятника по адресу улица Святослава Караванского, 19 (бывшая Жуковского). Во время работы они выровняли конструкцию дверей, которой более века. Наибольшее внимание уделялось деталям: удалось воссоздать утраченную резьбу, которая теперь ощущается тактильно, будто ее только что создали мастера начала ХХ века. Дерево прошло обработку, что позволило вернуть ему глубокую и насыщенную фактуру.

Кроме того, обновление коснулось и металлических элементов. Реставраторы восстановили уникальные кованые решетки, которые имеют клеймо кузнеца "М. Файфель Одесса.". Также полностью обновили фурнитуру: от завес и латунных накладок на нижней части дверей, до ручки со стороны подъезда. Для удобства и безопасности жильцов установили качественный доводчик со стопором и современную электронную систему запирания с аккумулятором.

Часть отремонтированных дверей. Фото: Тысячи дверей Одессы

История дома

Сам дом, выполненный в стиле необарокко, был возведен в 1902 году по проекту Михаила Линецкого. На протяжении десятилетий это здание оставалось важным ремесленным центром Одессы: здесь работали мебельные магазины, магазин велосипедов и фабрики индивидуального пошива. Сегодня он остается жилым домом.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе вандалы разбили стекло пирамиды-музея на Приморском бульваре. Также мы писали о том, почему Одесса не может получить деньги от Италии на реставрацию исторических зданий.