Реставрація дверей історичної будівлі в Одесі

В Одесі відреставрували історичні двері — які саме
У центрі Одеси завершено реставрацію під’їзних дверей будинку, зведеного ще у XIX столітті. Унікальна споруда на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці знову має автентичний вигляд. Майстри відтворили втрачені елементи й повернули історичну симетрію.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили реставратори майстерні "Тисяча Дверей".
В Одесі відреставрували історичні двері
Історична будівля на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці, зведена у 1893 році за проєктом архітектора А. Д. Тодорова, знову тішить око одеситів. У 1900–1901 роках будинок був перебудований архітекторами Ю. М. Дмитренком та В. А. Короповським для потреб Покровської церкви.
Нещодавно в рамках реставраційних робіт було повністю оновлено під’їзні двері, які роками залишалися у занедбаному стані. Майстри відновили втрачену притворну планку, дерев’яні деталі та ковані ґрати. Двері знову стали симетричними, отримали автентичні шпінгалети й ручки, а дверну коробку укріпили.
Особливу увагу приділили деталям: капітель притворної планки — ключовий елемент вертикальної композиції — було відтворено з точністю до оригіналу. Для захисту нижньої частини дверей встановлено латунні пластини, які зберігають дерево від вологи та пошкоджень. Завершальним штрихом стало покриття поверхні лазур’ю та олією — як і понад сто років тому.
Нагадаємо, раніше реставратори в Одесі відновили унікальні дубові двері, які понад 130 років зустрічали гостей, але не встояли перед російською ракетою. Також ми писали, що вітражі з Одеської обласної філармонії вже демонтували та відправили у безпечне місце.
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