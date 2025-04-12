Реставрація дверей історичної будівлі в Одесі

Відреставровані двері в центрі Одеси. Фото: Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

У центрі Одеси завершено реставрацію під’їзних дверей будинку, зведеного ще у XIX столітті. Унікальна споруда на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці знову має автентичний вигляд. Майстри відтворили втрачені елементи й повернули історичну симетрію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили реставратори майстерні "Тисяча Дверей".

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Допис реставраторів. Фото: скриншот

В Одесі відреставрували історичні двері

Історична будівля на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці, зведена у 1893 році за проєктом архітектора А. Д. Тодорова, знову тішить око одеситів. У 1900–1901 роках будинок був перебудований архітекторами Ю. М. Дмитренком та В. А. Короповським для потреб Покровської церкви.

Двері будинку архітектора А. Д. Тодорова у занедбаному стані. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

Нещодавно в рамках реставраційних робіт було повністю оновлено під’їзні двері, які роками залишалися у занедбаному стані. Майстри відновили втрачену притворну планку, дерев’яні деталі та ковані ґрати. Двері знову стали симетричними, отримали автентичні шпінгалети й ручки, а дверну коробку укріпили.

Відреставровані двері будинку архітектора А. Д. Тодорова. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

Особливу увагу приділили деталям: капітель притворної планки — ключовий елемент вертикальної композиції — було відтворено з точністю до оригіналу. Для захисту нижньої частини дверей встановлено латунні пластини, які зберігають дерево від вологи та пошкоджень. Завершальним штрихом стало покриття поверхні лазур’ю та олією — як і понад сто років тому.

Відновленні елементи автентичного декору. Фото: Тисячі дверей Одеси/facebook

Нагадаємо, раніше реставратори в Одесі відновили унікальні дубові двері, які понад 130 років зустрічали гостей, але не встояли перед російською ракетою. Також ми писали, що вітражі з Одеської обласної філармонії вже демонтували та відправили у безпечне місце.