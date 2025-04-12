Реставрация дверей исторического здания в Одессе

Отреставрированные двери в центре Одессы. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

В центре Одессы завершена реставрация подъездных дверей дома, построенного еще в XIX веке. Уникальное сооружение на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы снова выглядит аутентично. Мастера воссоздали утраченные элементы и вернули историческую симметрию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили реставраторы мастерской "Тысяча Дверей".

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Сообщение реставраторов. Фото: скриншот

В Одессе отреставрировали исторические двери

Историческое здание на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы, возведенное в 1893 году по проекту архитектора А. Д. Тодорова, снова радует глаз одесситов. В 1900-1901 годах дом был перестроен архитекторами Ю. М. Дмитренко и В. А. Короповским для нужд Покровской церкви.

Дверь дома архитектора А. Д. Тодорова в запущенном состоянии. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

Недавно в рамках реставрационных работ была полностью обновлена подъездная дверь, которая годами оставалась в запущенном состоянии. Мастера восстановили утраченную притворную планку, деревянные детали и кованую решетку. Двери снова стали симметричными, получили аутентичные шпингалеты и ручки, а дверную коробку укрепили.

Отреставрированные двери дома архитектора А. Д. Тодорова. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

Особое внимание уделили деталям: капитель притворной планки — ключевой элемент вертикальной композиции — была воссоздана с точностью до оригинала. Для защиты нижней части двери установлены латунные пластины, которые сохраняют дерево от влаги и повреждений. Завершающим штрихом стало покрытие поверхности лазурью и маслом - как и более ста лет назад.

Восстановленные элементы аутентичного декора. Фото: Тысячи дверей Одессы/facebook

Напомним, ранее реставраторы в Одессе восстановили уникальные дубовые двери, которые более 130 лет встречали гостей, но не устояли перед российской ракетой. Также мы писали, что витражи из Одесской областной филармонии уже демонтировали и отправили в безопасное место.