Реставрация дверей исторического здания в Одессе

В Одессе отреставрировали исторические двери — какие именно
В центре Одессы завершена реставрация подъездных дверей дома, построенного еще в XIX веке. Уникальное сооружение на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы снова выглядит аутентично. Мастера воссоздали утраченные элементы и вернули историческую симметрию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили реставраторы мастерской "Тысяча Дверей".
В Одессе отреставрировали исторические двери
Историческое здание на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы, возведенное в 1893 году по проекту архитектора А. Д. Тодорова, снова радует глаз одесситов. В 1900-1901 годах дом был перестроен архитекторами Ю. М. Дмитренко и В. А. Короповским для нужд Покровской церкви.
Недавно в рамках реставрационных работ была полностью обновлена подъездная дверь, которая годами оставалась в запущенном состоянии. Мастера восстановили утраченную притворную планку, деревянные детали и кованую решетку. Двери снова стали симметричными, получили аутентичные шпингалеты и ручки, а дверную коробку укрепили.
Особое внимание уделили деталям: капитель притворной планки — ключевой элемент вертикальной композиции — была воссоздана с точностью до оригинала. Для защиты нижней части двери установлены латунные пластины, которые сохраняют дерево от влаги и повреждений. Завершающим штрихом стало покрытие поверхности лазурью и маслом - как и более ста лет назад.
Напомним, ранее реставраторы в Одессе восстановили уникальные дубовые двери, которые более 130 лет встречали гостей, но не устояли перед российской ракетой. Также мы писали, что витражи из Одесской областной филармонии уже демонтировали и отправили в безопасное место.
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