В Одессе восстановили аутентичный фасад дома 1883 года: как выглядит

Отреставрированные исторические двери в центре Одессы. Фото: Тисячі Дверей

В историческом центре Одессы завершили реставрацию сложных резных дверей старинного дома Петалос. После десятилетий повреждений и красочных наслоений элемент входа снова имеет аутентичный вид. Вход и фасад вернули гармонию, которая была заложена еще во время перестройки в 1883 году.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на реставраторов мастерской "Тисячі Дверей".

Какие двери отреставрировали в Одессе

Речь идет о доме Петалос в центральной части Одессы — историческое сооружение, перестроенное в 1883 году архитектором А. Д. Тодоровым для Ольги Петалос. Именно тогда вход оформили в стиле необарокко — с выразительной пластикой, глубокой резьбой и сложным декором.

Отреставрированные двери. Фото: Тисячі Дверей

Как выглядят двери

Двустворчатые двери имеют многослойную композицию: филенки с профилированным обводом, треугольные сандрики, розетки, картуши с маскаронами. За десятилетия их неоднократно красили, из-за чего рельеф потерял глубину, а нижние части износились.

Отреставрированные элементы дверей. Фото: Тисячі Дверей

Реставраторы сняли поздние слои краски, укрепили древесину и выполнили тысячи локальных вставок. Мастера воссоздали утраченные элементы резьбы, выровняли створки и вернули им правильную геометрию. Заменены стекла, установлен электронный замок, шпингалеты и доводчик. Плинтусы дополнили латунными накладками. Поверхность покрыли лазурью и защитным маслом.

Вместе с дверью восстановили откосы, декоративную тягу и значительную плоскость стены фасада. Внутри подъезда привели в порядок стены вокруг входа. Пространство снова выглядит целостным.

Восстановлен первоначальный вид дверей. Фото: Тисячі Дверей

Дом Петалос расположен в историческом центре Одессы по улице Всеволода Змеиного, 30 (бывшая ул. Дворянская), в квартале застройки конца XIX века, который формировал архитектурное лицо города того времени. Входная группа была одной из характерных деталей фасада и важным элементом улицы.

Реставрацию профинансировали меценаты. По словам инициаторов, за проектом стоит еще и личная романтическая история, детали которой пока не разглашают.

В каком состоянии исторические здания в Одессе

Одесса — это город с уникальной архитектурой и богатой историей. Южная Пальмира славится своими достопримечательностями, которые привлекают туристов и каждый день радуют местных. Однако все чаще появляются новости о разрушении старинных домов, где-то отваливается лепнина, где-то — балконы, а некоторые вообще могут быть разрушены Россией в любой момент. С каждым годом ситуация только ухудшается, но пока есть возможность насладиться красотой прошлого, которую возвели именитые архитекторы.

Напомним, ранее в центре Одессы отреставрировали подъездные двери дома, возведенного еще в XIX веке. Уникальное сооружение на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы снова имеет аутентичный вид. Мастера воссоздали утраченные элементы и вернули историческую симметрию. В 1900-1901 годах дом был перестроен архитекторами Ю. М. Дмитренко и В. А. Короповским для нужд Покровской церкви. Мастера восстановили утраченную притворную планку, деревянные детали и кованые решетки. Двери снова стали симметричными, получили аутентичные шпингалеты и ручки, а дверную коробку укрепили.

Также мы сообщали, что в Одессе восстановили уникальные двери, которые более 130 лет встречали гостей, но не устояли перед российской ракетой. Речь идет о дубовой входной двери дома Леонида Караводина на улице Софиевской, 8. Она была создана еще в 1890 году известным архитектором Демосфеном Мазировым. Реставраторы аккуратно восстановили каждый элемент конструкции. Они вернули утраченные декоративные детали, отреставрировали латунные ручки и занавесы и воссоздали аутентичные барочные маскароны. Также заменили поврежденные филенки и стекла, а благодаря слаженной работе дверей в парадной снова обеспечили стабильный микроклимат.