Україна
Трамваї та тролейбуси в Одесі поки не запустять — які терміни

Трамваї та тролейбуси в Одесі поки не запустять — які терміни

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 14:49
В Одесі знову відклали запуск трамваїв і тролейбусів
Трамвай в ДЕПО. Фото: Новини.LIVE

У Одесі запуск трамваїв і тролейбусів, які не курсують з 13 грудня 2025 року, знову відклали. Причиною стали нові пошкодження енергоінфраструктури після обстрілів. Наразі відновлення електротранспорту орієнтовно очікують не раніше ніж весною.

Про це Новини.LIVE дізгалися із сесії Одеської міської ради.

Читайте також:

Запуск електратранспорту

За словами першого заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, раніше озвучена дата запуску після 20 лютого вже не актуальна. Через останні обстріли енергетики змушені були перенести запуск приблизно на місяць. До цього часу пріоритетом залишаються заживлення житлового сектору та об’єктів критичної інфраструктури.

"Якщо продовжаться обстріли, а поки що нема підстав вважати, що вони завершились, то ситуація буде коригуватися в залежності від пошкоджень енергетичної інфраструктури", — зазначив заступник мера.

Що відомо про атаки

Електротранспорт в Одесі завмер ще 13 грудня після потужного удару по енергосистемі області. Тоді місто фактично залишилося без світла, а потужностей мережі ледь вистачало на лікарні та житлові будинки. Відтоді енергетики неодноразово намагалися повернути транспорт на маршрути, проте кожна наступна атака росіян зривала ці плани та завдавала нових руйнувань. Наразі пріоритетом залишається виживання критичної інфраструктури, тому вільних лімітів для трамваїв просто немає.

Аби Одеса зовсім не зупинилася, місто звернулося за допомогою до інших регіонів. Завдяки підтримці сусідів на вулиці вийшли додаткові автобуси, які зараз замінюють основні тролейбусні та трамвайні напрямки. Вони працюють за стабільним графіком, щоб одесити могли дістатися на роботу чи в справах. Попри це, повернення до звичного руху електротранспорту відбудеться лише після того, як енергосистема отримає перепочинок від ворожих нальотів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у березні тарифи на громадський транспорт в Одесі залишаться без змін. Але фактично частина міста й досі їздить безкоштовно через проблеми з електротранспортом. Зазначимо, що вартість проїзду в трамваях і тролейбусах не змінюється з 1 грудня 2024 року. 

Також ми писали, що в Одесі через проблеми з електропостачанням, які виникли після російських обстрілів, трамваї та тролейбуси тимчасово не працюють, і це створює труднощі для студентів. Молодь, як і всі містяни змушені шукати альтернативні способи пересування, щоб встигати на навчання і роботу. Часто це означає додаткові витрати або довший час у дорозі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
