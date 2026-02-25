Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Запуск трамваев и троллейбусов в Одессе переносится — новые сроки

Запуск трамваев и троллейбусов в Одессе переносится — новые сроки

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:49
В Одессе снова отложили запуск трамваев и троллейбусов
Трамвай в ДЕПО. Фото: Новости.LIVE

В Одессе вновь отложили запуск трамваев и троллейбусов, которые не работали с 13 декабря 2025 года. Это связано с новыми повреждениями энергосети в результате обстрелов. Ожидается, что восстановление электротранспорта состоится не ранее весны.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Запуск электратранспорта

По словам первого заместителя Одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц. До этого времени приоритетом остаются запитка жилого сектора и объектов критической инфраструктуры.

"Если продолжатся обстрелы, а пока нет оснований считать, что они завершились, то ситуация будет корректироваться в зависимости от повреждений энергетической инфраструктуры", — отметил заместитель мэра.

Что известно об атаках

Электротранспорт в Одессе замер еще 13 декабря после мощного удара по энергосистеме области. Тогда город фактически остался без света, а мощностей сети едва хватало на больницы и жилые дома. С тех пор энергетики неоднократно пытались вернуть транспорт на маршруты, однако каждая следующая атака россиян срывала эти планы и наносила новые разрушения. Сейчас приоритетом остается выживание критической инфраструктуры, поэтому свободных лимитов для трамваев просто нет.

Чтобы Одесса совсем не остановилась, город обратился за помощью к другим регионам. Благодаря поддержке соседей на улицы вышли дополнительные автобусы, которые сейчас заменяют основные троллейбусные и трамвайные направления. Они работают по стабильному графику, чтобы одесситы могли добраться на работу или по делам. Несмотря на это, возвращение к привычному движению электротранспорта состоится только после того, как энергосистема получит передышку от вражеских налетов.

Напомним, мы сообщали, что в марте тарифы на общественный транспорт в Одессе останутся без изменений. Но фактически часть города до сих пор ездит бесплатно из-за проблем с электротранспортом. Отметим, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не меняется с 1 декабря 2024 года.

Также мы писали, что в Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают, и это создает трудности для студентов. Молодежь, как и все горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения, чтобы успевать на учебу и работу. Часто это означает дополнительные расходы или более долгое время в пути.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы общественный транспорт трамвай троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации