В Одессе снова отложили запуск трамваев и троллейбусов

Трамвай в ДЕПО. Фото: Новости.LIVE

В Одессе вновь отложили запуск трамваев и троллейбусов, которые не работали с 13 декабря 2025 года. Это связано с новыми повреждениями энергосети в результате обстрелов. Ожидается, что восстановление электротранспорта состоится не ранее весны.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии Одесского городского совета.

Запуск электратранспорта

По словам первого заместителя Одесского городского головы Александра Филатова, ранее озвученная дата запуска после 20 февраля уже не актуальна. Из-за последних обстрелов энергетики вынуждены были перенести запуск примерно на месяц. До этого времени приоритетом остаются запитка жилого сектора и объектов критической инфраструктуры.

"Если продолжатся обстрелы, а пока нет оснований считать, что они завершились, то ситуация будет корректироваться в зависимости от повреждений энергетической инфраструктуры", — отметил заместитель мэра.

Что известно об атаках

Электротранспорт в Одессе замер еще 13 декабря после мощного удара по энергосистеме области. Тогда город фактически остался без света, а мощностей сети едва хватало на больницы и жилые дома. С тех пор энергетики неоднократно пытались вернуть транспорт на маршруты, однако каждая следующая атака россиян срывала эти планы и наносила новые разрушения. Сейчас приоритетом остается выживание критической инфраструктуры, поэтому свободных лимитов для трамваев просто нет.

Чтобы Одесса совсем не остановилась, город обратился за помощью к другим регионам. Благодаря поддержке соседей на улицы вышли дополнительные автобусы, которые сейчас заменяют основные троллейбусные и трамвайные направления. Они работают по стабильному графику, чтобы одесситы могли добраться на работу или по делам. Несмотря на это, возвращение к привычному движению электротранспорта состоится только после того, как энергосистема получит передышку от вражеских налетов.

Напомним, мы сообщали, что в марте тарифы на общественный транспорт в Одессе останутся без изменений. Но фактически часть города до сих пор ездит бесплатно из-за проблем с электротранспортом. Отметим, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не меняется с 1 декабря 2024 года.

Также мы писали, что в Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают, и это создает трудности для студентов. Молодежь, как и все горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения, чтобы успевать на учебу и работу. Часто это означает дополнительные расходы или более долгое время в пути.