Что, по мнению одесситов, нужно изменить в их городе

Улица Дерибасовская в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса всегда отличалась своим характером, богатой историей и особенной атмосферой. В то же время горожане и гости по-разному представляют ее будущее: одни считают, что городу нужны изменения, другие убеждены — прежде всего, стоит сохранить то, что уже создано. Во время войны тема развития городов приобретает новое содержание, ведь они становятся пространством безопасности, труда и возможностью начать новую жизнь для тысяч людей.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов и гостей города: что бы они хотели изменить в городе сегодня?

Дороги в Одессе

Часть жителей убеждена, что Одесса нуждается не только в косметических изменениях, но и в более глубоких трансформациях. Речь идет как о символическом пространстве города, так и о работе местной власти и состоянии инфраструктуры. Люди все чаще обращают внимание на переименование, историческое наследие и качество городской среды. Особенно остро звучит тема дорог и благоустройства, которые остаются одними из самых заметных проблем для горожан.

"Я бы изменил названия улиц с русских на украинские. Переместил бы памятники русских в музей. И, наверное, изменил бы наш совет городской на людей, которые что-то делают. Потому что дороги вы сами видите", — говорит Григорий.

Одессит Григорий о городской власти. Фото: Новини.LIVE

В то же время другие одесситы обращают внимание на внешний вид исторического центра, который является одной из главных визитных карточек города. Старинная архитектура формирует уникальный образ Одессы, однако с годами многие здания нуждаются в реставрации и уходе.

"Ну, в принципе, многое нравится, но есть некоторые минусы. Реставрировать фасады старых зданий. Не закрывать их баннерами, вывозками. Балконы не достраивать в других стилях зданий. Ну, и с дорогами есть проблемы", — отметил Богдан.

Местный житель Богдан о дорогах. Фото: Новини.LIVE

Развитие города

Некоторые жители смотрят на развитие города значительно шире — как на постоянный процесс адаптации к современным вызовам. В условиях войны, экономической нестабильности и быстрых изменений городская среда должна оставаться гибкой и готовой реагировать на новые обстоятельства. Речь идет не только о конкретных проблемах, но и о стратегическом видении развития.

"Наш город нуждается в движении вперед и, соответственно, в вызовах времени. И это очень динамичная среда, которая меняется, очень непредсказуемая. Поэтому нам нужно быть проактивными, чтобы применяться к этим вызовам и изменениям. Поэтому невозможно сейчас так назвать одно какое-то направление, в котором надо нам что-то менять. Нам надо реагировать на вызовы и быть немножечко впереди них", — отметила Наталья.

Одесситка Наталья о развитии города. Фото: Новини.LIVE

Плюсы Одессы

Вместе с тем многие люди признаются, что несмотря на все трудности Одесса остается городом, который дарит ощущение дома. Особенно это чувствуют переселенцы, которые вынуждены были покинуть родные города из-за войны.

"Мне все нравится в этом городе. Это центр цивилизации юга Украины. Это просто непревзойденный город. Здесь идешь и гордишься каждым зданием, каждым человеком. Они такие приятные, они такие любезные, они такие искренние, откровенные. Это люди, которые подставили нам плечо. Мне как переселенке очень нравится, потому что чувствуешь себя как дома", — говорит Инна.

Местная жительница Инна об Одессе. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто убежден: главная ценность Одессы уже сформирована годами ее истории. Архитектура, атмосфера дворов, море и люди создают особый характер города, который важно не потерять.

"Как по мне, все супер. Наш город, я его безусловно обожаю. За архитектуру, за историю нашего города. И менять что-то я бы не хотела", — отметила Валерия.

Одесситка Валерия о любви к городу. Фото: Новини.LIVE

Ответы горожан показывают: видение будущего Одессы действительно различается, однако всех опрошенных объединяет общее — неравнодушие к своему городу. Для кого-то важно менять городское пространство, обновлять инфраструктуру и принимать современные решения, которые будут отвечать вызовам времени. Другие же убеждены, что главная задача — сохранить историческую атмосферу, архитектуру и уникальный характер Одессы, который формировался десятилетиями.

Ранее мы писали, что российский беспилотник попал в здание архитектуры в центре Одессы и разрушил кабинеты и фасад. Теперь посреди города находится здание с огромной дырой, власти уже планируют его восстановление. А также, о том что в Одессе завершили реставрацию старинных дверей дома Петалос. Памятник середины XIX века снова имеет аутентичный вид после лет покраски и повреждений. Вместе с дверью восстановили часть фасада и пространство подъезда.

